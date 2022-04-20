新冠康復碼出爐 痊癒後半年有效 可存於安心App

【晴報專訊】疫情持續向好，昨錄600人確診，多17人死亡。港府昨正式推出「康復紀錄二維碼」（下稱康復碼），曾感染者即日起可透過專屬網站、智方便及醫健通下載，並可儲存在安心出行App，以便進入須用疫苗通行證的場所，紀錄有效期為康復後6個月；但截至6月30日前康復者亦可出示隔離令等替代康復碼，但不包括快測陽性照片。衞生防護中心總監徐樂堅強調，有康復碼不等同不需接種疫苗，重申康復後28日已適合打針。

康復碼昨起可下載及存於安心出行App內，有效康復碼會用藍框標示。（資料圖片／政府短片截圖）



康復碼昨正式推出，第5波累計118.6萬人確診，他們康復後都可【按此】透過網站、智方便或醫健通下載，衞生署昨起簽發的隔離令上，亦附有康復碼；康復者可直接出示，或將康復碼上載至安心出行App使用。



徐指，會將陽性檢測後14日、或出院日視作康復日期，由康復日起計180日內，康復碼均有效。但他強調，「有康復碼不等同不需打針」，重申康復後28日已適合接種。



非毋須打針 仍要預留時間接種



按現行疫苗通規定，假設確診者感染前無打針，今日康復，180日內（即至10月16日）即使不接種，出示康復碼已可；惟疫苗通要求全港市民在5月31日後要打齊3針，故康復者若在10月17日未打滿2針，即不能進入指定處所，換言之，即使康復碼在半年內有效，但康復者仍要預留時間打針，以符合疫苗通要求的針劑量。



徐又提醒，索取康復碼時，市民須以早前呈報陽性時，相同的身份證明文件登記，否則可能無法下載。而在外地感染的康復者，稍後會再公布其申報安排。若有疑問，可致電熱綫2569 5777查詢。



徐補充，即日起至6月30日，市民仍可用隔離令、出院文件等紀錄，代替康復碼進入疫苗通處所；但不包括快測陽性照片。惟過渡期後，便必須使用康復碼，或包括康復身份的疫苗接種記錄二維碼。



副政府資訊科技總監黃志光指，專屬網站可應付每分鐘數以萬計流量，且設排隊系統，以免網絡塞車。最新版本的安心行App設自動提示，有效的康復碼會用藍框標示，失效會以紅框提示。另處所負責人所用掃描器亦加入登記功能，可掌握當時有多少市民曾進入處所，以便日後當局追蹤密切接觸者。



昨在600宗新增確診中，有11宗由新加坡、南非等地輸入個案，有15歲男學生由澳洲返港，完成檢疫進入社區5日後轉陽，他已打2針，無病徵，病毒CT值達36及39。當局指，男生的父母陰性，同機有2名乘客感染，但屬不同機艙，酒店同層無個案，相信他屬復陽，正待全基因排序分析是否新變種。對復活節長假後首日確診再跌，徐樂堅指兩日僅相差13人，不能反映跌勢，仍需3至5日才能看假期人流對疫情發展影響。



增600新症 暫未反映假期影響



而連同1名滯後呈報的72歲老翁，昨多17人病逝，年介33至97歲，較年輕3名死者有濫藥習慣或患癌，累計有8,963人死亡，病死率達0.76%。



另全港約170名私家醫生已獲分發新冠口服藥，當局正盡快整理相關診所名單，未來考慮擴展抗疫車隊接載服務至相關診所。

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