垃圾徵費明年下半年實施 擬擴管制即棄塑膠 膠袋費加至$1

【晴報專訊】可持續發展委員會日前就管制即棄塑膠，向政府提交24項建議。當局預告，擬提早及擴大管制範圍，涵蓋早前未提及的枱布、氣珠膠膜包裝及即棄膠手套等，並建議膠袋徵費提高至每個1元，冀年內提交草案予立法會；另當局目標在明年下半年實施垃圾收費。有環團認為，擴大即棄塑膠管制要確保有合適替代品，又重申垃圾徵費要配合回收配套，才能達到減廢目標。

環境局指考慮可持續發展委員會建議及其他地方做法，建議把膠袋徵費由現時5毫增至1元，亦會收緊豁免。（資料圖片）



環境局向立法會交代《香港資源循環藍圖2035》落實進展，提到會考慮擴大即棄塑膠的管制範圍至早前公眾參與未提及的產品，例如枱布、耳塞、氣珠膠膜包裝、免費派發給食客的手套等；料最快年內提交立法會審議。



外賣食物續提供一個免費膠袋



當局又指，考慮可持續發展委員會建議及其他地方做法，建議把膠袋徵費由現時5毫增至1元，亦會收緊豁免，惟對委員會建議取消就非氣密包裝食品的豁免，當局認為外賣膳食與其他非氣密包裝完全包裹的食品，即本身有膠袋或膠盒盛載的食物，仍有必要提供膠袋以便携帶，故建議續提供最多一個免費膠袋。

環境局指會考慮擴大即棄塑膠的管制範圍至早前公眾參與未提及的產品，例如枱布及免費派發給食客的手套等。（資料圖片）



至於垃圾徵費，則在去年8月已獲立法會通過，政府目標在明年下半年實施，初步建議在收費實施後一段短時間內，向全港約290萬住戶提供免費指定袋；今年第三季會陸續就垃圾袋製造以至物流等工作招標，料最快年底批出所有合約。



環保署會建立指定垃圾袋的銷售網絡，政府已收到32間連鎖零售商的意向書，涵蓋約2,900間店舖，表示有興趣銷售，過百間中小企藥房希望支援有關物流及零售安排，署方會爭取年底前落實細節。同時計劃開發智能庫存管理系統及相關流動應用程式，方便零售商查閱庫存之餘，市民亦可了解附近銷售點，透過程式舉報違規。



可持續發展委員會策略工作小組成員、世界綠色組織行政總裁余遠騁認為，不論管制即棄塑膠或垃圾徵費，市民都需要適應，若管制目標一次過訂得太高而未有合適替代品，或會引市民不便致反效果。



余遠騁又強調，指定垃圾袋是透過徵費來減少棄置垃圾，故政府不應該忽視加強回收配套，政策才會有成效。