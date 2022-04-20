  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市亮話
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

20/04/2022

春江水暖「甲」先知

#樓市 #買樓 #甲級寫字樓
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　在疫情緩和下來，政府逐步解封之後，各行各業的從業員都收拾心情，大家都唔再諗甚麼WFH，反而要小心永遠WFH。上星期五，中原指數在觸底後反彈，有人話樓市調整完畢，我同意是樓市調整完畢，但不能以中原指數一次反彈就話樓市調整完畢，萬一中原指數下一個星期又再次下跌，又如何自圓其說。

 

　　大家都聽過「春江水暖鴨先知」，但觀察香港樓市是不用雀鳥，變成是春江水暖「甲」先知。甲是甚麼，就是甲級寫字樓。最近有一層甲廈招標，結果是高於市場預期，本來只是一兩張標高於市場並不能夠證明甚麼，但那次招標有16支標咁多，據聞有10支高於市場預期，這證明有不少投資者以及用家在甲級寫字樓市場上尋找投資機會，遇到樓價合理的樓盤就會出手，今次招標的結果是一個大訊號，證明市場上有很多擁有大量購買力的投資者。老實說，投資甲廈的人是身經百戰，絕不輕易出手，雖然今次有很多投資者失望而回，但保存下來的購買力是不容忽視，甚至可以令到甲廈的樓價拾級而上。

 

(資料圖片)

 

　　當甲級寫字樓的銷售理想，代表有不少海外公司即將到香港設立分公司，跟著其後便是豪宅以及中型單位，投資者當然知道這個情況，否則就不會以市價甚至高於市價買甲廈，而甲廈業主又知道一件事，地產商只會將甲廈出租，不會出售，手上的甲廈是奇貨可居，除非是銀主盤，否則要價一定會高於市價。對上一次中環核心區有甲廈出售已經是四、五年前的事，長江賣了幾十層中環中心俾一些資深投資者。自此之後，亦不見到有優質地點的甲廈出售，非優質地點的仿甲廈就有很多。

 

　　總括來說，樓市在某一個升浪的開始是甲廈，之後到豪宅，舖位等，當升浪去到荼薇，就連那些低層，方向不佳的單位亦會上升，到時候就要小心一些，最好在這之前出了一些貨，將欠債比率降低，耐心等待下一次升浪。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#樓市 #買樓 #甲級寫字樓

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk