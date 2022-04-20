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20/04/2022

盈富(02800)的安全感比單一股票高

#退休 #理財 #盈富基金 #年金 #安全感 #電訊盈科 #匯豐 #息率
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　連續兩期談到盈富基金（02800），主要因為盈富基金最近10多年的表現乏善足陳。更甚的是，盈富基金未來還會大幅增加成分股數目，預計當中不少會是低息股，甚至不派息的科技股，長此下去會攤薄盈富基金的息率水平。

 

　　那麼，退休人士仍然應該選盈富基金作為其中一隻收息股嗎？今日就讓我來一個總結。

 

　　盈富基金的話題，令我想起幾年前政府推出公共年金時，曾經引起熱議。有人用年金和盈富基金來比較，認為買年金不如買盈富基金，原因是，年金的回報只有4%多一點，而且最後是食息又食本的。

 

　　但盈富基金就不同，因為可以收息之餘（當時盈富的息率大約3.2厘，現在大約3厘左右），股價也有機會上升，即是不但不會「搣本」，本金還有可能會增長。

 

　　我記得，當時我也在本欄寫過文章，指出年金跟股票是不同產品，不應該直接比較。今時今日我再提出這個課題，也不是因為盈富基金的投資價值再受質疑，我就乘機落井下石。

 

（iStock）

 

　　相反地，我對盈富基金完全不抗拒，甚至是擁護者。我一向推崇三合一的退休方案，股票是我其中一種會持有的退休資產，而當中的盈富基金，仍然是我會考慮的「股票」之一，主要原因是，盈富基金始終是一籃子的藍籌股，雖然息率不算高，但也絕對不會像匯豐（00005）一樣，突然宣布不派息。

 

　　而且，即使近10年的股價也沒好過，但現價買入，風險也不算高。從另一個角度看，買盈富基金也不用擔心會跌七成，甚至八成。但買個別股票，始終會有這個風險。

 

　　除了匯豐之外，另一隻傷透退休人士的心的收息股是「八號仔」，即現在的電訊盈科（00008），資深的投資者一定記憶猶新。當年的香港電訊壟斷了香港的固網通訊，業務非常穩定，也是當年其中一隻公認優質的公用股。

 

　　但2000年科網熱潮時，現時的主席李澤楷以蛇吞象方式，以自己持有的盈科數碼動力收購香港電訊，結果成功了，並且注入其他一些互聯網相關的業務，但因為收購初期負債過高，結果有幾年不派息，令到很多靠八號仔食息的股東們大失預算。而且，股價也因此而大跌九成。即使現在的電訊盈科變回一隻頗高息的收息股，但她的股價也沒有上升動力。

 

　　因此，總結一句，如果用年金跟盈富基金去比，我是會選年金的，因為她的安全感比盈富基金高。但如果以盈富來比較單一的收息股，我也會選盈富的，同樣道理，因為盈富的安全感比單一股票高。

 

　　大家要記住，當我們退休後，安全感是最重要的考慮因素，即使股價和息率都稍遜。因此，我會建議，當盈富基金的息率有3.5厘息的時候（一是股價回落，令息率上升，又或是盈富本身增加派息，令息率上升），大家可以考慮收集。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 

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