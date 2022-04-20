晚市重開 | 即刻去！吃精品小菜、鑊氣小炒！中產飯堂生炒骨、名廚宵夜正店龍蝦煎米粉、CP值高米芝蓮推介煎鹹雞

歷時兩三個月的第五波，我們抗疫疲勞，嘴巴更疲勞。雖然大家已經很習慣自煮和外賣，但晚市重開，還是想第一時間衝衝衝，衝出去大擦一餐！心目中已有美味清單？我的那張清單水蛇春咁長！曾問過自己，晚市重開的第一餐想吃甚麼？往哪裏去？腦海裏第一時間就想到吃……中菜！我知我知，抗疫自煮幾乎都是晚晚蒸魚蒸肉餅蒸排骨炒菜，但我更想吃生炒骨、鹽焗雞、雞油蒸馬友、炒斑球、上湯龍蝦、小炒王……說到底，就是要吃大廚的功力、手藝、工序，還有鑊氣！

3間實力中菜館，有中產喜歡的精品家常菜，有名廚雲集的宵夜正店，有CP值高的米芝蓮推介中菜，晚市一開，去哪一家好？

#1 中產家常飯堂——生記

生記，名字平凡不過，裝修普通不過，卻是不少中產、名人的家常飯堂。開業46年，經歷中菜潮流大變革，當外間清一式灑金浮誇裝潢、餐牌上雕龍雕鳳的所謂新派菜，堅守傳統、數十年如一的生記反而令人特別有親切感。

裝潢沒有華麗、多餘的設計裝飾，白枱布、白瓷餐具，卻有一種簡潔務實；伙計大多年過五十，醒目度卻不比年輕侍應遜色，服務貼心而恰到好處。菜單，沒有一道菜你看不明白，家常菜佔多，也是強項，但若要大擦海鮮、鮑參翅肚、大魚大肉，大廚亦奉陪。

裝修簡單無花巧，乾淨企理俐落。

（圖片來源：生記海鮮飯店Facebook）

招牌古法鹽焗雞

雞油鹹肉蒸馬友

蝦籽古法扣柚皮

（圖片來源：生記海鮮飯店Facebook）

古老菜也是這裏的招牌菜，鹽焗雞是真的採古法用紙鹽焗，乾身、鹹香入肉入骨；蝦籽古法扣柚皮，清香鬆化吃得滿嘴回甘；生炒骨外層香脆，甜酸汁均勻包裹著每塊肉，吃不停口；枸杞浸豬膶，豬膶灼得嫩滑帶脆；煎藕餅香口得來帶爽；清蒸海魚火候剛剛好；頭抽焗海中蝦，惹味脆卜卜，連殼都想食埋。每次來，單尾不吃炒粉飯麵，必預先訂招牌手拆泥鯭肉丸粥，粥底夠香夠綿。

菠蘿生炒骨

（圖片來源：生記海鮮飯店Facebook）

上湯枸杞浸豬膶

（圖片來源：生記海鮮飯店Facebook）

招牌頭抽焗海中蝦

（圖片來源：生記海鮮飯店Facebook）

小菜平實不花巧，碟頭不大，價錢亦不算便宜，但煮功紮實細緻，水準穩定，即使大時大節到來都不會投訴，不會因客多而走樣。吃到尾聲，最期待奉送的白糖糕，做得不甜不膩，但很快就送完。

順帶一提，不少餸菜都需要預訂，訂位時最好問清楚。

生記飯店

地址：灣仔軒尼詩道107—115號1至2樓

電話：2575 2236／2575 2239

網址

Facebook：Sang Kee Seafood Restaurant生記海鮮飯店

下一頁：CP值極高！連續7年獲米芝蓮推介中菜館