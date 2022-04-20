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20/04/2022

資產配置 不宜集中單一貨幣

#理財 #資產 #外匯 #美元 #保單
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　上日提到，過去十多年，雖然美國不斷印銀紙，令不少人看淡美元，但現實上，美元的「霸主」地位絲毫沒有動搖。

 

　　如果說美元的地位最終會被取代，那這個「最終」，可能會是一段超長的時間，或許是數以十年，甚至幾十年計呢！

 

　　我的姊妹Teresa近期計劃買一份保險，她在猶豫，到底應否買美元保單，因為萬一美元將來會大幅貶值，就會得不償失。當她聽完我的解說後，仍然想我給她具體意見，到底應否買長年期的美元保單。

 

iStock

 

　　「我同意美元長線有貶值壓力，但這種下跌是否災難性呢？首先，貨幣強弱是相對性的，美元即使弱，如果跟它相對的貨幣更弱，那麼，美元仍是相對較強。再者，如果大部分人都意識到美元有貶值壓力，市場是會作出適當的調整，將來美元大幅下跌的機會也相對降低。事實上，大規模的金融災難往往是在未能預見的情況下引發的。如果大家都已經預期了，實際的創傷程度便會大打折扣。」我再解釋說。

 

　　「妳的意思是，買美元保單也可以？」

 

　　「我想先補充一點，外匯市場是周期性的，幾年前美元受到揶揄，很多人都不想持有美元資產，而人民幣就成為新寵，但幾年過後，這個現象又出現逆轉。因此，分散投資才是處理外匯問題的最好方法。即是說，不要把所有資產都集中一種貨幣是最理想的做法。因此，我想先問妳，妳手上的美元資產多不多？」

 

　　「其實，我主要的資產都集中在港元，其次就是人民幣，手上好像還有一些澳元，但應該很少的，美元反而沒有呢！」

 

　　「那麼，妳有機會移民嗎？」

 

　　「暫時沒有這個打算。」

 

　　「如果是這樣的話，妳主要持有港元資產也是合理的，因為即使港元貶值，妳的港元仍然有價值和用途。」

 

　　「咦，不是說香港很多物資都是靠進口嗎？如果港元貶值，也會影響購買力呢！」

 

　　「是的，但這個話題有點複雜，因為港元這刻仍然跟美元掛勾，在可見的將來，港元貶值未必是現實的課題。萬一港元真的要跟美元脫勾，我相信也會轉移跟人民幣掛勾，或至少有更緊密的關係，因為香港有更多貨品是從內地進口呢！只要港元跟人民幣的匯價不是貶值太多，問題就不大。」

 

　　「那麼，我不是應該買港元保單嗎？」

 

　　「嗯，剛才說過，如果完全集中一種貨幣的資產也未必是好事，因此，如果妳相信美元、人民幣和歐元未來會是鼎足而立，這一刻妳又沒有美元資產，這次買的保險產品，又何不以美元為貨幣單位呢？！」

 

　　「這樣嘛，讓我計下數吧！」

 

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

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