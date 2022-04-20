  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
食療新意思
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

20/04/2022

踏入雨季小心濕邪傷身！健脾去濕「花生栗子扁豆薯仔瘦肉湯」，穀雨時節啱飲！

#識食 #食譜 #健康好煮意 #湯水 #健康 #食療 #穀雨 #濕邪 #健脾 #袪濕 #雨季 #補益氣血 #扁豆 #炒扁豆 #花生 #栗子 #花生栗子扁豆薯仔瘦肉湯
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 陳沛思

    陳沛思

    註冊中醫師，香港浸會大學的中醫學學士及生物醫理學士(榮譽)學士及香港大學碩士(MPhil)，曾參與菲臘牙科醫院研究。陳醫師亦曾往內地義診，閒時出席癌症病者講座，為病友講解中醫對癌症看法。現為兩女之母，鼓勵母乳餵哺，崇尚自然，樂於和人分享中醫養生之道，一起過健康的生活。

    食療新意思

    每周三更新

　　「天氣又轉涼了。」Wendy說。

 

　　「穀雨到了，正式進入雨季。穀雨是春天最後一個節氣，有雨生百穀的意思。氣溫漸漸升高，天氣還在轉變中，間中突然變得清涼，民間有說︰『未食五月糭寒衣未入櫳』。出門記緊帶外套。」我說。

 

　　「除了外套，還要帶雨傘呢。」Wendy說。

 

　　「穀雨後雨量開始增多，空氣濕度也逐漸增大，正是濕邪傷害人體的季節。所以飲食上會選擇健脾去濕的食物如扁豆。扁豆性微溫，味甘；入脾、胃經；有健脾、化濕、消暑的作用。如果腹瀉時，可以選炒扁豆，加強健脾止瀉的功效。」我說。

 

　　「你說的濕，是不是濕熱？」Wendy問。

 

　　「濕是濕度，熱是溫度，是兩種東西來的。如果有濕也有熱，則是濕熱。如果有濕但陽氣不足，則是寒濕。寒濕亦是常見的致病原因。都市人喝生冷，脾胃虛寒，不能運化水濕，以致水濕內停。

 

　　水濕內停，使局部氣血不通，鬱而發熱，就是常見的濕熱，主因都是虛。所以清熱食物和中藥都要小心使用，很容易傷陽氣。」我說。

 

　　「原來有寒濕和濕熱之分。現在除了扁豆，煲湯有沒有其他建議？」Wendy問。

 

　　「現在進入季節交替時期，脾主四時，脾胃強壯能適應天氣變化，我們可以吃一些補益氣血的食物，如花生和栗子，以增強體質。花生性平，味甘；入脾、肺經；能潤肺，和胃，止血。栗子性溫，味甘平；入脾、胃、腎經；能養胃健脾，補腎強筋，活血止血。薯仔是常用湯料之一，性平，味甘，亦有和胃健脾、補氣、解毒消腫的作用。這些材料能煲成穀雨湯水，老少咸宜。」我說。

 

　　「太好了，馬上去預備材料。」Wendy說。

 

　　「除了飲食，生活也要留意。一年之計在於春，這時大自然生氣勃勃，動物都出來活動。穀雨正是古人忙於耕種的節氣。我們也要勞動一下，舒活筋骨，抖擻精神，享受春日的陽光，有利陽氣升發。」說。

 

下頁即睇「花生栗子扁豆薯仔瘦肉湯」點煲

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多食療新意思文章

你可能感興趣

#識食 #食譜 #健康好煮意 #湯水 #健康 #食療 #穀雨 #濕邪 #健脾 #袪濕 #雨季 #補益氣血 #扁豆 #炒扁豆 #花生 #栗子 #花生栗子扁豆薯仔瘦肉湯

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk