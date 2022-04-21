面相學｜從氣色看新冠肺炎感染風險！內地醫護爆笑催做核酸：不用化妝！這裏沒有彭于晏！

全球新冠確診已破五億。

國內疫情亦「復活」了一段時期，醫護在街上催做核酸，各出奇謀，各有各喊：

本來面目

「下來做核酸，

不用化妝！

志願者沒有肖戰、王一博、蔡徐坤、彭于晏。（在香港，話冇Mirror就搞掂曬！）

團隊五員，平均年齡52歲，都不考慮離婚。」

溫柔第一

「下來做核酸了，快點快點。

我們沒有捅鼻孔，我們捅喉嚨，捅得很溫柔，快下來！」

命運轉折

「轉角不一定有愛情。

但可能有疫情！

我吹過你吹過的風，

那算不算相擁？

算！

屬於密接。

我走過你走過的路

那算不算相逢？

算！

屬於次密接。」

這些佳作有詩意、有誠意、有笑意。

催檢可以攪笑，但中招可不是開玩笑！

如何從氣色看一個人容不容易中招呢？

首先看看普通人如何理解氣色。

2020年，影帝湯漢斯夫婦確診，病中發表照片，媒體反應是，兩人氣色不錯，而且面帶微笑。

同年，足球巨星C羅染疫，自我隔離，在酒店陽台觀看隊友訓練，被媒體發現，當時的報導如下：「他看起來氣色不錯。」因為他豎起拇指並展示招牌笑容。

這就是普羅大眾對氣色的看法，主要是看精神狀態如何、面部表情愉快否、或面色是蒼白還是紅潤等，只是個大概的印象。

中國相學中的氣色則比較specific。面部不同位置管不同範疇，分夫妻宮、事業宮、財帛宮、疾厄宮等。

面部五官又通不同臟腑，例如鼻通肺。「心開竅於舌、脾開竅於口、肺開竅於鼻、肝開竅於目、腎開竅於耳。」（以上出自「皇帝內經」，古時醫相同源）

要觀察是否容易染上新冠肺炎，可留意：

一． 若臉色蒼白和沒有光澤，可能已有肺虛肺弱的跡象。

二．山根（兩眼之間）如有青筋或青氣，表示免疫能力較低。

三．鼻色陰沉、暗啞、青藍，即呼吸系統出了問題。

這裏要提一提，鼻也是財帛宮，所以如果只是鼻子氣色差，而你又自知嚴重入不敷支或負了多項債務，那麼你未必是因病毒而色差氣促，可能是因為撲水而面青氣咳！