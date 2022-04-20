周末好去處｜康文署增逾60個「寵物共享公園」！精選3大靚景野餐熱點：超大圓形草地、睇九龍半島夜景，周末帶毛孩去Chill！

各位「奴才」留意！毛孩又有好去處喇！康文署日前宣布，於明日（21日）起，將會在全港各區增設超過60個「寵物共享公園」，令香港的寵物共享公園的總數增加至超過100個！編輯就為大家精選了當中3個新晉兼十分IG-able的公園，今個weekend，齊齊帶毛孩去打卡！

1. 啟德空中花園：4大主題區 + 航空元素，打卡一流！

上年才開幕的啟德空中花園原身為前啟德跑道，是一條沿舊機場跑道中軸線興建的空中園景平台，一向都是假日野餐的熱門地點！啟德空中花園全長約1.4公里， 中央行人路劃分為春、夏、秋、冬4大主題區，種植了超過80種花草樹木，一年四季換上不同色彩；和家中主子一起打卡就啱晒！

2021年才開幕的啟德空中花園

（圖片來源：啟德空中花園）

全長約1.4公里的中央行人路劃分為4大主題區，種植超過80種花草樹木

（圖片來源：啟德空中花園）

身為舊機場的重要跑道，空中花園的設計亦加入了不少航空元素，園景平台的形狀參考了機身及機翼的設計， 即使疫下不能出國，來這裡重拾一下「起飛」的感覺也不失為一個好主意；此外，空中花園更設有3個架空廣場，包括花園廣場、噴泉廣場以及草地廣場，3個廣場各有特色，既可休憩亦可作表演場地，和毛孩一同前來野餐，過上一整個下午都不成問題！

遠看園景平台，就可看得出機身和機翼的外型！

（圖片來源：啟德空中花園）

草地廣場啱晒毛孩放電！

（圖片來源：bichon_lamsuet @ Instagram）

啟德空中花園

地址：九龍九龍城啟德跑道公園

交通：

1. 城巴22號（九龍塘來往啟德郵輪碼頭）

2. 城巴22M號（九龍城來往啟德郵輪碼頭九巴）

3. 5R號（觀塘來往啟德郵輪碼頭、只限星期六、日及公眾假期）

4. 專線小巴86號線（九龍灣來往 啟德郵輪碼頭 ）

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