高速煲食譜｜白飯殺手「秘製豬軟骨」！要燘得軟腍入味，入口即化，有何秘訣？

曾在某餐廳吃過一碗豬軟骨上海麵，豬軟骨燜得非常入味及軟腍，令人回味無窮，我經常都想在家神還原餐廳的味道，奈何遲遲都未有試煮。趁著這段時間假期多，韋太就決定DIY「秘製豬軟骨」，簡單易煮又好送飯，大人小朋友吃不停口！想燘得軟腍入味？不妨跟著以下的食譜試整！

秘製豬軟骨

烹煮時間︰60 分鐘

份量︰4 人



材料︰

豬軟骨 1000 克

薑片 3片

乾葱頭 2粒

桂皮 2條

八角 1粒

甘草 2片

香葉 1片

調味料：

柱候醬 1湯匙

磨豉醬 1湯匙

冰糖 30克

蠔油 1湯匙

生抽 1湯匙

老抽 2茶匙

鹽 1/2 茶匙

雞粉 1/4 茶匙

紹酒 1湯匙

熱水 250 - 400 毫升

做法：

1. 乾葱頭去衣，切絲。

2. 豬軟骨切粒，放入滾水內汆水5分鐘，去除肉表面污垢，然後用清水沖洗，瀝乾。

3. 燒熱鑊落少許油，下薑片及乾葱絲爆香，先加入柱侯醬、磨豉醬炒一會，然後加入餘下調味料及250毫升熱水煮滾。（餘下清水留待燜煮時後加）

4. 加入豬軟骨及香料包 （八角、桂皮、甘草及香草）兜勻，煮滾。

5. 如有高速煲，可以將材料改放入高速煲內，高速煲升壓後，大約煮30分鐘。

（註︰ 不同牌子高速煲燜煮時間不同，請參考說明書指引時間）

6. 如家中沒有高速煲，可以加入餘下熱水去燜煮45-60分鐘至肉身軟腍，燜煮期間要留意水份蒸發，請自行加入適量熱水及試味，防止燜乾。



