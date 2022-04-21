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21/04/2022

曾剖白唔敢追周勵淇？ 袁偉豪︰戲劇效果啫

#袁偉豪 #周勵淇 #陳敏之
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　　【晴報專訊】袁偉豪（Ben）多年前在節目中向與周勵淇「表白」，自爆當時因太窮而未敢追求對方，片段近日被網民不斷發酵。他昨日出席活動時，重申片段內容只是對白，懇請大家高抬貴手。另外，太太張寶兒日前po新相，被指與李施嬅撞樣，愛妻心切的Ben即大讚老婆最靚。

 

Ben與思貝在劇中是上司和下屬的關係。

張寶兒（IG圖片）


　　最近袁偉豪的一段舊片在網上掀起討論，片中見他與周勵淇拍節目，並向對方「表白」︰「銀包得嗰廿蚊點夠膽追你呀？」Ben昨日與蔡思貝及陳敏之等宣傳劇集《廉政行動2022》，提到此事時澄清︰「我知呢句說話間唔中就會出現喺社交平台，但當時其實係加咗戲劇效果，講緊嘅係25、26年前嘅事，如果我喺地鐵站見到一個靚女，真係唔敢追對方，大家唔需要太認真。」太太張寶兒有否不開心？Ben直言沒有，反而是自己仍未釋懷，希望大家高抬貴手。至於太太的新相被指貌似李施嬅？Ben表示︰「對呢啲評論已經無感覺。（太太最靚？）咁當然。」

　　說回新劇，原來這是Ben首次參與《廉政行動》系列，他說︰「自己喺劇入面動作戲唔算太多，主要都係追逐場面。」而思貝透露有場戲需在觀塘的馬路上追逐，雖然跑到大汗淋漓，但非常滿足。談到新一屆港姐正進行招募，陳凱琳日前在港姐特備節目中，回想當時被網民抨擊身材太瘦，一時感觸落淚；身為同屆亞軍的思貝，參選時亦屢受負面報道，她僅稱過去的事不要再提，但承認參選過程有很多得着。

陳敏之力證鄧健泓夫妻恩愛

 

敏之的YouTube頻道獲不少網民捧場。


　　另外，陳敏之早前邀好友鄧健泓（Patrick）接受其YouTube頻道訪問，期間Patrick自爆曾瞞着當時女友，與現在的太太石詠莉發生曖昧關係；網民紛紛猜測「受害人」是舊愛李施嬅，並指摘Patrick是「渣男」。

 

敏之訪問Patrick的影片暫時下架。（資料圖片）


　　該訪問短片日前突然消失，問敏之是否受壓而將影片下架？她回應說︰「多謝大家關注，條片只係有技術問題，完成修正工作就會再同大家見面。我同Patrick都係講番年輕時嘅愛情觀啫，我哋細個係鄰居，佢好相信我；訪問嗰日佢太太都坐喺度，佢哋不知幾恩愛，總之大家無唔開心，直至依家都仲保持聯絡。」敏之又自言並不知道誰是該名「前任女友」，但經此教訓後，日後會盡量小心，希望大家不要再攻擊Patrick。

 

轉載自: 晴報

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