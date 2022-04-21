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21/04/2022

阿爺不會大水漫灌

#QE #中國經濟
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　　昨日33板塊升跌情況:
　
　　迄12:30，上升板塊:22；下跌板塊:11。
　
　　至4:30收，上升板塊:14；下跌板塊:19。
　
　　昨市大市成交:980.34億元；昨市期指成交:91802張。
　
　　前市大市成交:1155.86億元；前市期指成交:108385張。
　
　　昨市上午市表現較好，午後便見走樣，下午上升板塊有22塊，收市時只回下至只得14塊，成交亦見萎縮。
　
　　昨市人人都謂因阿爺減息不夠，故市便跌。但一直以來，阿爺都謂不會大水漫灌，會多用政策，而不是QE來支持經濟。如謹記阿爺這個放水規則，則應不會有不合理預期，亦應不會有突然的失望。
　

(iStock)

 
　　其實筆者一直奇怪，外資大行的分析師不會是失憶，亦不會無腦，怎會忘記阿爺這些行事守則。之所以仍指超出常識，就是可以有藉口:失望，而沽，但之前又炒上去，才可以夠水位沽下來。這個陰謀論，你Buy不Buy不重要，重要的是你不會之前被呃了買貨，之後又被呃了要止蝕而出貨。

 

 

 

 

 

　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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