疫情下5月舉家遊非洲 梁芷珮：無人想見到世界靜止

【晴報專訊】梁芷珮（Christy）製作的旅遊節目《芬蘭潮什麼》剛播畢，節目勾起不少港人的旅行癮。Christy坦言在疫情下出行，無論安排及心情都大有不同；提到下月將舉家出發拍攝《非洲潮什麼》，Christy滿心期待之餘，亦大方分享疫情旅行的經驗，希望大家按照自己的實際情況，再決定出發與否。

Christy與攝影師老公Kenneth多年來拍住上，拍攝旅遊節目，寓工作於拍拖。（IG圖片）

Christy一家五口下月出發去非洲。（IG圖片）

在《芬蘭潮什麼》中，Christy焗完桑拿立即跳冰海，忍不住凍到大叫。（資料圖片）



繼《芬蘭潮什麼》後，梁芷珮製作的新節目《克羅地亞潮什麼》有待播出，不過Christy已計劃五月全家去非洲大開眼界，再次寓工作於旅遊。連同早前往北京採訪冬奧，Christy下月將是第四度疫下出遊，她分享相關經驗：「疫情下出發去旅行，準備功夫一定會多咗。例如起程前要上網check清楚目的地可唔可以入境？使唔使隔離？需唔需要出發前檢測等等。過去兩年我都有外遊，其實我去嘅國家都已經開放番畀旅客，佢哋好歡迎遊客，而且疫情相對地穩定。」

Christy在克羅地亞一邊跑步，一邊欣賞舊城美景，令網民大呼羨慕。（IG圖片）



預算回港後隔離酒店費用



近日不少旅行社均開始推出包團套餐，開設自家旅行社的Christy，表示暫未安排旅行團，「我間旅行社開咗業，但到依家都未成過團，始終依家疫情仲要隔離，我唔想團友返到香港要隔離咁辛苦，所以再等等先。（依家去旅行好貴？）其實唔係，因為旅遊業受疫情影響，各國都視為淡季，酒店同旅遊設備費用都比較平，反而要預算返港前嘅核酸檢測同香港隔離酒店嘅費用。我朋友喺芬蘭返嚟，檢測要200歐元（約1,700港元），我喺法國返嚟都要120歐元（約1,000港元）。」



見香港機場冷清感心悒



Christy在Omicron疫情爆發前，曾去冰島拍攝節目，由於當地管制非常嚴格，所以逗留期間十分安心，不怕染疫，但始終不少旅遊景點比以往冷清，令她感慨說︰「當時出發好唔開心，見到香港機場冷清到無晒人咁，香港機場唔應該係咁囉！當然去到唔同景點，影相時無乜旅客就梗係影得靚；但以往熱熱鬧鬧，影出嚟嘅相又有另一番風味嘛！始終無人想見到個世界好似靜止晒咁。」提到香港人的「旅行癮」已忍足多時，問她會否鼓勵大家出遊輕鬆一下？她說︰「唔會用鼓勵呢個字眼，好睇你個人情況，之前好多朋友因為要探親或者緊要事一定要飛，咁就盡量留多幾日玩下周邊地方，返香港隔離時感覺都值得啲！」