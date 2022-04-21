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21/04/2022

DSE應戰飲食秘笈！營養師：Omega-3增記憶助放鬆；中醫：吃8分飽減脾胃負擔

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　　中學文憑試明開考，考生除努力防疫兼溫習備戰，注意飲食同樣有助「打勝仗」。有營養師表示，考生應吸收足夠碳水化合物、蛋白質和奧米加-3脂肪酸，有助增強記憶力和集中力，也可透過含豐富維他命B雜、維他命C和鈣質的食物「減壓」；中醫師則認為，考生的飲食應以清淡為主，避免油膩、煎炸、生冷和辛辣食物，以免對身體構成負擔。

 

營養師吳耀芬

 

　　香港營養師學會認可營養師吳耀芬解釋，碳水化合物能為腦部供應能量及增加血清素分泌，高纖碳水化合物更可避免血糖快速上升，減少飯後疲倦；優質的蛋白質除可增強飽足感，含有的色胺酸有助製造血清素及多巴胺，讓考生情緒更穩定、更易集中精神和放鬆；奧米加-3可助增強記憶力和集中力，亦能抑制壓力荷爾蒙及增加血清素分泌，紓緩緊張情緒。

 

奧米加-3 增記憶力集中力

 

今年文憑試考期壓縮或令考生壓力大增，日常飲食得宜攝足營養，有助考生更有精力應對。（資料圖片）

 

　　她又稱，維他命B雜、維他命C和鈣質均能減壓，因維他命B雜有助代謝醣分及蛋白質，有助減輕煩躁不安和疲勞感；維他命C則可中和因壓力產生的自由基，同時是製造腎上腺素和多巴胺的重要營養，協助考生面對壓力；鈣質在控制肌肉運動上相當重要，足夠者可減少因肌肉緊張引起的焦慮和繃緊。

 

　　註冊中醫師劉芷寧則表示，因考生容易呈焦慮，腸胃消化功能或受影響，故平日飲食須均衡且清淡，並以蒸煮為佳，三餐吃約8分飽即可。此外，須戒油膩、煎炸和過多肉食，否則會加重脾胃負荷，也要避免生冷、涼拌和辛辣等刺激性食物，以免胃肝膽火旺，影響睡眠。

 

 

減吃煎炸辛辣 免礙睡眠

 

　　她亦提醒，考生每日要攝取1.5至2升水份，以確保血液循環順暢，建議平時飲用雪耳蓮子木瓜湯、百合雪耳湯等，「加適量冰糖既美味可口，又能清熱潤肺，緩解壓力。」

 

註冊中醫師劉芷寧

 

　　由於文憑試考期壓縮，考生或須一日考數卷，吳耀芬建議考生小休期間進食高纖、低脂及含優質蛋白質的小吃，如新鮮水果、全麥麵包、無鹽焗果仁、低脂或脫脂奶等，以補充能量和減少飢餓造成的不適。劉芷寧建議可選含黑芝麻小食，或花生、腰果、粟米和海藻類等，以增強記憶力，咖啡則不宜喝太多或太濃。

 

 

轉載自: 晴報

 

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