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21/04/2022

【FOCUS】網飛VS特斯拉　齊加價卻不同命

#每股盈利 #業績期 #特斯拉 #Netflix
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　　相比地產恒古不變的「location、location、location(地段)」，全球高通脹下的選股金科玉律，似正回歸最基本的「profit margin(利潤率)」。其中，FAANG中的Netflix，以及MAATA中的Tesla，齊加價卻不同命，一個錄2011年以來首次流失訂戶，另一個卻毛利率首次突破30%。

 

造車業務毛利率首破30%

 

　　美股持續至少5個季度的盈利超預期，能否在2022年首季再創輝煌，答案陸續揭曉。重磅股Netflix先送驚嚇，拜1月宣布在北美地區加價1至2美元所賜，首季付費訂閱用戶錄十年來首次縮水20萬，撇除退出俄羅斯市場的70萬訂戶流失，亦遠低於預期的增加250萬；更糟的是，公司預期次季再銳減200萬。

 

　　消息拖累Netflix股價周三(20日)暴挫逾35%，逼使億萬富翁William Ackman清倉1月買入的約310萬股，帳面損失料達4億美元。

 

 

　　與之相反，從去年至今年首季連續多次加價的特斯拉，周三卻呈上一份華麗業績。首季收入按年增81%至187.6億美元，續刷新單季歷史紀錄，單計造車業務的毛利率更首次突破30%，錄32.9%。值得一提的是，公司首席執行官馬斯克透露，首季生產的近一半汽車都配備了不含鎳或鈷的LFP（磷酸鐵鋰）電池。跟三元鋰電池相比，磷酸鐵鋰電池更具成本優勢。

 

多間巨頭業績同值期待

 

　　不過，就當特斯拉雄心勃勃預期今年產量將逾150萬輛之際，電影《沽注一擲(Big Short)》原型Michael Burry警告，特斯拉或將面臨Netflix競爭者環伺的相同命運。但馬斯克就反駁指，Burry就像一個「壞鐘」。

 

　　已公布業績而每股盈利同勝預期的還有荷蘭光刻機供應商ASML、老牌IBM，兩間公司毛利率分別為49%及52.9%。而首季虧損的美國聯合航空就預計，受惠旅行需求激增，第二季收入料達紀錄最高，經營利潤預料升10%，刺激盤後股價急升。

 

　　下周將公布業績的還包括可口可樂、微軟、Alphabet、Meta、蘋果、亞馬遜等巨頭，據Refinitiv統計，市場預期標指成分股公司首季盈利僅升6.1%，可謂門檻極低；換言之，儘管通脹、收水等多重逆風當前，擁有成本轉嫁能力的優質公司大有可能仍然跑贏。

 

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