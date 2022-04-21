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21/04/2022

人民幣下半年將震盪回穩

#人民幣 #中美息差
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　早前人民幣再度跌破6.4，A股和債市均出現一定的調整調整。投資者感到疑惑的是，鄰國貨幣日圓則時隔近二十年跌破128，貶值幅度更為凸出，但日經指數卻出現上升。當然，大家也會察覺，中美息差呈現倒掛，人民幣會否逆轉此前的強勢，值得研究。

 

　　不能否認，第二季度人民幣呈現貶值壓力，當中中美經濟政策分化是背景因素，此外跨境資本流動亦較為明顯。

 

(CNS)

 

　　一、環球投資機構減持債券、中美息差收窄甚至是倒掛的背景下，債券市場資金流出的壓力將持續，今年2月和3月份外資在銀行間市場累計減持債券約人民幣1920億元，趨勢在第二季度將繼續。

 

　　二、第二季度內房外債償付壓力較第一季度明顯上升。參考公開數據，第二季度償付規模約180億美元(今年全年約550億美元)，考慮內房目前在境外發新債以還舊債的難度增加，除了出售海外資產之外，部分債務可能要通過兌換內地資金為美元來償付。

 

　　三、第二季度為內企分紅較集中的節點，外資在收到分紅後也很可能會兌換成美元流出中國。

 

　　四、因中美息差收窄，離岸人民幣定期存款規模可能會明顯下降。海外機構和個人也常使用離岸定期存款的方式來進行套息和套匯，隨著人民幣存款利率下降以及貶值預期出現，部分存款也會兌換成美元流出。

 

　　顯然易見，第二季度是人民幣貶值壓力較大的集中期，不過，下半年人民幣匯率有機會回穩。

 

　　早前，人行降準但利率卻不變，投資市場理解為穩匯率的啟示，第二季度貨幣政策影響深遠，減息不進行，難免成本將由股市和債市來承擔，政策邏輯意味著股債需承擔穩匯率的成本。

 

　　在經濟處於挑戰階段，穩匯率亦讓貨幣政策難以全面寬鬆，對股市形成一定的挑戰。

 

　　在中美利差轉負和疫情衝擊的背景下，估計人行目前似乎依舊重視匯率。至4月底及5月初當上海疫情受控後，貨幣政策應該較為清晰，屆時投資市場將對匯率、股市和債市有著更為明顯的部署。

 

 

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