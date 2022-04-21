香港社交媒體風雲榜丨姜濤、呂爵安獲選「十大風雲人物」！盧瀚霆、炎明熹成「網民最愛」！「品牌最愛」竟不是鏡仔？

隨著社交媒體日漸普及，愈來愈多藝人、主持以至網紅，都會透過社交媒體平台與大眾互動，不但可以拉近和粉絲之間的距離，還可以趁機宣傳新作，而隨著訂閱人數、讚好、留言、轉發增多，更能吸引媒體及各大品牌的目光，是一個提升個人形象、收獲廣告商青睞的「重要陣地」！

有見及此，利用大數據監察及分析社交媒體的市場行銷公司Cloudbreakr綜合Instagram、Facebook及YouTube三大社交媒體平台數據，分析超過10,000個內容創作者的專頁，檢視他們過往一年的帖文及影片，以及其粉絲增長率（Follower growth）、互動率（Engagement rate）、平均讚好（Avg. likes）、粉絲真實度（Follower authenticity）等，最後選出「十大香港社交媒體風雲人物」、「十大香港社交媒體網民最愛」以及「香港社交媒體品牌最愛」！相信不用編輯揭曉，大家都一定猜到MIRROR人氣成員姜濤、Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安皆榜上有名，但細看這份「2021香港社交媒體風雲榜」得獎名單，發現當中亦有不少驚喜！即睇「2021香港社交媒體風雲榜」得獎名單！

十大「2021香港社交媒體風雲人物」得獎名單（排名不分先後）︰

Emi Wong、林芊妤、小薯茄、呂爵安、姜濤、張敬軒、YouTube頻道「試當真」、倪晨曦、李元元、七仙羽

要成為「風雲人物」，粉絲增長率、互動率、平均讚好及粉絲真實度都必須夠高！根據Cloudbreakr日前公布得獎名單，「十大風雲人物」有MIRROR成員姜濤及Edan呂爵安、張敬軒、林芊妤、七羽仙等，其中令人最驚喜的莫過於藝人李燦森4歲女兒李元元（Lucy）！在IG擁有近40萬粉絲的Lucy，形象活潑搞怪、表演慾強，去年更拍片跳《BOOMBAYAH》而被BLACKPINK經理人轉載其影片，人氣指數直逼不少明星，能夠榮登「十大風雲人物」，絕對實至名歸！

（截圖自Cloudbreakr官網）

十大「2021香港社交媒體網民最愛」得獎名單（排名不分先後）︰

盧瀚霆、微辣 Manner、姚焯菲、雪姨、炎明熹、Sunny & Creamy、張天賦、李佳芯、朱千雪、衛詩雅

話到明「網民最愛」，帖文平均讚好數目是最直接的數據指標！根據數據顯示，在過去一年，全港內容創作者的平均帖文讚好大約1,233個！按組別來看，就以藝人組別擁有最多平均讚好，大約11,500個！有「教主」之稱的盧瀚霆（Anson Lo），自《大叔的愛》播出後吸粉無數，粉絲數量更曾一度超越MIRROR「人氣王」姜濤，加上他平時都很喜歡在Instagram和「神徒」（Anson Lo粉絲專稱）交流互動，成為十大「網民最愛」絕不出奇！







（截圖自Cloudbreakr官網）

「2021香港社交媒體品牌最愛」︰陳凱琳

不過最最最令人驚喜的，一定是「2021香港社交媒體品牌最愛」的得獎者！雖然陳凱琳的人氣和曝光率不及MIRROR、Lucy、張敬軒、林芊妤、七羽仙等人，但依然深受各品牌歡迎，根據Cloudbreakr統計，陳凱琳作為人氣星級靚媽，深受時裝、美容、嬰兒用品客戶歡迎，去年獲32個品牌贊助，品牌相關帖文達發布更多達119篇！

（截圖自Cloudbreakr官網）

（註：2021香港社交媒體風雲榜顯示2021年1月1日至12月31日在Instagram、Facebook及YouTube的平台數據，得獎者社交平台的最新數據未能在此反映。）