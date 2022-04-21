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21/04/2022

晚市重開 | 去食人氣Omakase！5間極具話題性鮨店：東京米芝蓮三星壽司、半百經驗料理長手藝、爆足半年壽司世家

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Photo: 由作者提供

　　晚市終於重開，第一時間想起朝捕晚嘗的日本海鮮。事實上，疫情以來，Omakase熱潮從未退卻，更是一浪接一浪。早已為人熟悉的名店不用多介紹，去年「一位難求」新店亦多不勝數，但話題性未必持續至今。以下推介5間廚師發辦鮨店，品嘗過不後悔，單是箇中見識話題已可與友人興奮分享不停。不過，首先要訂位！

 

#1 米芝蓮姊妹店、半百經驗料理長坐鎮：月山Gassan

 

　　去年底開在中環型格高級食廈H Queen’s的月山（Gassan），是東京百年老店日山（Hiyama）的姊妹店。日山主打傳統高檔路線壽喜燒A5和牛料理，於東京已經連續十年獲得米芝蓮一星殊榮，數年前於尖沙咀開設首間分店。而最新的中環姊妹店，主打壽司Omakase和傳統日式會席料理，隆重其事，新店除了由香港日山行政總廚黃冠華師傅主理，更從日本京都請來擁有50年經驗的日籍料理長細秀勝師傅坐鎮。

 

50年經驗的日籍料理長細秀勝師傅坐鎮。

（圖片來源：Gassan月山Facebook截圖）

 

　　與走簡約風格的高級壽司店相比，月山相對浮誇。佔地3,000平方呎，設有60個座位，有兩間貴賓室，最矚目是中央日本舟屋的設計，洋溢漁村風情。另外，貴賓室內的投映畫面會隨四季轉變，可在未能親身前往日本的日子賞櫻賞紅葉。

 

中央日本舟屋的設計，洋溢漁村風情。

（圖片來源：Gassan月山Facebook截圖）

相對大部分鮨店，月山的裝修偏視覺衝擊系。

（圖片來源：Gassan月山Facebook截圖）

 

　　月山食材由駐東京買手親自選購，即日從豊洲市場空運到港，款式以時令作主導。午市Omakase價錢為$888，晚市有$1,488及$1,888兩款選擇。另外，日山內有個收藏超過300枝酒的大酒庫，當中有獲獎無數的大吟釀清酒，也有已停產的輕井澤威士忌。日山可說從品牌、廚師、裝修、食材至藏酒，也極具話題性，Omakase迷必訪！

 

A5和牛

（圖片來源：Gassan月山Facebook截圖）

月山食材由駐東京買手親自選購，即日從豊洲市場空運到港。

（圖片來源：Gassan月山Facebook截圖）

日山內有個收藏超過300枝酒的大酒庫。

（圖片來源：Gassan月山Facebook截圖）

 

月山Gassan

地址：中環皇后大道中80號H Queen’s 19樓

電話：3499 1427

營業時間：星期一至日 12nn—3pm、6pm—10pm

 

下一頁：人氣高企、東京三星米芝蓮壽司： 鮨齋藤Sushi Saito

 

 

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