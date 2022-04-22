防疫鬆綁全城興奮 湧往主題公園廟宇 食肆現人龍

【晴報專訊】首階段社交距離防疫措施昨鬆綁，全城興奮。久違了的晚市堂食，多區及商場內的食肆都人頭湧湧，日式燒肉放題、火鍋等現人龍，大批食客相約親友慶祝，有人更笑言︰「好掛住等位嘅感覺」，明言未來數日均會外出食飯。而兩個主題樂園亦重開，各有逾百人排隊搶閘入場，有入場的學童笑言猶如「放監」。



宗教場所昨起亦重開，有善信昨凌晨4時已準備到黃大仙祠參拜，祈求家人身體健康。



多個表列處所如戲院、主題樂園等昨重開，容納量為50%，食肆亦放寬至每枱4人，堂食至晚上10時，惟須符合疫苗通行證，下周五（29日）或之前至少打1針。



食客：好掛住等位嘅感覺



酒樓昨早及午市起，已人頭湧湧，有長者與家人聚會，「足足3個月無外出」。晚市尤甚，昨晚旺角街頭人潮復現，有旺角雅蘭中心的牛角Buffet門外人龍約50人，有食客笑言︰「好掛住等位嘅感覺」。彭先生與2名友人昨傍晚5時45分已到場，輪候逾2小時才能入座，對終可外出食晚飯感開心，坦言「等咗好耐，未來幾日都會繼續出去食」。另一間火鍋店昨晚亦全場滿座，該店職員徐小姐指，未來2至3日晚市預約至少滿50%。



兩間主題公園昨復見熱鬧。香港迪士尼樂園早上9時已有逾百名市民排隊等候入園，有家長帶同盛裝打扮成白雪公主及蜘蛛俠的子女前來。有家長笑言上次訪園已是去年12月，「在家待了那麼久，終可以出來唞唞氣」，惟因疫情未止，不會在園區進食。



抗疫疲勞「出來唞氣」



海洋公園昨讓逾百名市民提早入場，有學童笑言猶如「放監」。陳太說，兒子在家「困好耐」，得悉重開即預訂門票，並已鎖定玩幾款機動遊戲。海洋公園主席劉鳴煒指，相信不少人出現抗疫疲勞，樂園可重開是好事，至於水上樂園何時重開，則有待政府公布泳池及沙灘的重開時間表；海洋公園行政總裁黃嗣輝則稱，員工上班前需做快測，望人流能恢復至閉園前水平。西九文化區M+博物館昨亦有7,355人入場參觀。



關閉逾3個月的黃大仙祠，新年期間無開放上頭炷香。昨晨7時半已有近40名信眾排隊等候入祠參拜，排頭位的陳先生說，太太心情緊張，凌晨4時許便起床煮飯食，6時許已到場，祈求家人身體健康。

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