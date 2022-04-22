出戰《了不起！舞社》爭入女團 王君馨爆喊追夢吸百萬粉絲

【晴報專訊】王君馨（Grace）上月到上海錄製優酷舞蹈選秀真人騷《了不起！舞社》，第一集日前播出，雖然未見Grace正式登場，但她在第二集預告片中大派洋蔥，直認「35歲追夢非常冒險」，感動不少內地網友，其微博現已累積103.9萬粉絲，有望於內地闖出名堂。

Grace說出心底話時眼泛淚光，場面感人。（網上截圖）



去年尾Grace約滿無綫後決心另尋出路，上月傳出她參與《乘風破浪的姐姐》第三季，實情是參加跳舞真人騷《了不起！舞社》，與其餘59位青春女星爭取入圍，成為女團成員。《了不起！舞社》第一集上周末在網上發布，Grace在下集預告片登場，並爆喊道出參賽初衷，令其他參賽者及主理人睇到淚崩。她說︰「我今年35歲了，我還是有夢想的，但是去追夢，可能年紀一路一路大的時候，你就會非常害怕冒險。」這段肺腑之言，令主理人之一、韓國男團NCT成員Ten（李永欽）眼濕濕，他以英語稱︰「我真的很喜歡你的想法，不害怕去表達自己。」而擔任舞社社長的台灣男星蘇有朋亦鼓勵說︰「我希望你在我們的舞社內發光！」充滿正能量。

蘇有朋睇好Grace闖出佳績。（網上截圖）



成年紀最大參賽者

擅長跳唱的Grace，將在第二集自信曬舞技。（網上截圖）

Grace在節目中表情多多，與其他參賽者有不少互動。（微博截圖）



事實上，在《了不起！舞社》60位參賽女孩中，Grace這位大姐姐是唯一年過30的選手，不過以露腰裝上陣的她fit爆零贅肉，加上肌膚白滑，外形絕不比現場的後生女遜色。根據參賽者的微博粉絲數字，Grace至今累積103.9萬追隨者，在60位參賽者中排第四位。而第一位是女團SNH48成員李佳恩（204.7萬）、第二位是女團GNZ48成員唐莉佳（168.4萬）、第三位則是SNH48成員由淼（107.7萬）。面對內地女團偶像，Grace絕不失禮，而「#君馨同學去跳舞」更成為微博熱話，她昨日回覆本報說：「星期六（明日）出第二集，就是我的初次舞台表演，有點緊張，希望回響好吧！」