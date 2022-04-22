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22/04/2022

父母大讚男友洪卓立 劉沛蘅不介意情侶檔搵銀

#劉沛蘅 #蘇麗珊 #洪卓立
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　　【晴報專訊】劉沛蘅（Hillary）上月認愛洪卓立（Ken），兩人公開戀情後，不時在社交平台放閃，羨煞旁人。Hillary昨日到銅鑼灣出席活動，提到戀情時笑得相當甜蜜，更大方承認雙方已見家長，家人對Ken的印象相當不錯，但她否認與男友同居。

 

蜜運中的Hillary心情靚爆。

Ken與Hillary公開戀情後，愛得高調。（資料圖片）


　　劉沛蘅昨日出席活動，被問到戀情時表示︰「目前做嘢為主，但係我哋都唔介意情侶檔出席活動，總之有job就得。」她直言公開戀情後，暫未受到壓力，「本身希望感情穩定先公開，但既然被發現咗，就順其自然公開戀情，但我哋依家唔係同居呀。」問Hillary是否已見家長？她指已見了雙方父母，並笑言︰「都係食下家常便飯，『6膠（《膠戰》主持）』都上過嚟屋企食飯㗎。（父母對男友有乜意見？）佢哋好搞笑咁話『喺電視睇好似無真人咁高喎！』但佢哋都覺得Ken好乖仔，斯文有禮貌。」說到Ken的優點，Hillary欣賞男友夠細心，又大讚他下廚功夫相當不錯，至於會否一起煮飯仔？Hillary坦言暫未試過。

蘇麗珊落舖沖咖啡

　　另外，日前「6膠」之一的呂爵安（Edan）透露有機會開拍《膠戰》第三輯，Hillary大感興奮︰「始終主題曲喺第二季臨尾先出，都希望首歌可以延續到去下一季嘅，而且我哋『6膠』私下一直有聯絡，默契方面絕對無問題。」

 

蘇麗珊


　　同場的蘇麗珊久未出席公開場合，她透露正忙於拍攝ViuTV新劇，雖然已連續工作幾晚通宵，但與新拍檔合作非常開心，同時也忙於錄歌。身兼按摩店及餅店老闆的蘇麗珊，直言希望把握防疫政策放寬的機會，她說︰「按摩店會喺嚟緊周末試業，會向客人提供自家曲奇餅，當係一條龍服務。（自己做生招牌？）我可以到場沖咖啡，哈哈！」

 

轉載自: 晴報

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