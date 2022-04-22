曼聯又多一個炮灰領隊

曼聯對利物浦在本季英超主客兩場輸9球，1球都入不到，曼聯領隊蘭歷克部署備受質疑。賽季還未結束，就宣布阿積士領隊坦夏會接任領隊，過渡領隊蘭歷克成為最新一位炮灰，而接手的坦夏，恐怕也不過是另一位炮灰。

曼聯這條沉淪路，到底有沒有盡頭？

以往被譽為國家打吡的曼聯大戰利物浦，如今只是一場一面倒強弱懸殊隊賽。

輸人不輸陣，蘭歷克賽後竟然表示曼聯需要6年時間才可以追上利物浦。莫說6年，6個月對於曼聯這樣的豪門來說，都已經非常奢侈。

9年來，曼聯從費格遜到莫耶斯，再到雲高爾和摩連奴，然後是蘇斯克查，到現在的蘭歷克，以及尚未上任的坦夏。從領隊的能力和能量，可說是每況愈下。

莫耶斯之前透露，曼聯當年聘用他，不肯提供6月份的人工，自己只能選擇在7月才上任，所以沒有足夠的時間備戰和購買球員。這反映出曼聯的管理思維大有問題，省下1個月領隊人工，對不及1個普通球員一個星期週薪，實在荒謬。（圖片由作者提供）

經歷多任領隊，風格不一，曼聯早已沒有方向，連性格都失去，最後連鬥志也磨滅。

聘用適合領隊，是球隊成功的關鍵。不要說哥迪奧拿之於曼城、高普之於利物浦，就以紐卡素為例，找來艾迪賀維，用護級的思維去搶分，結果就帶領紐卡素逃出生天。

紐卡素在踏入2022年之後，在英超20隊當中，取得積分29分，僅次於利物浦，更擊敗了排在8-16名的球隊，加上主場6連勝。有此成績已經要數到2004年，難怪當日戰勝水晶宮之後，全體球員和新老闆在更衣室慶祝一番。（圖片由作者提供）

坦夏會否是the One？ 恐怕不是。

阿積士雖然是荷甲班霸，但荷甲水平連法甲和德甲都比不上，更遑論英超；而且坦夏擅長執教青年隊，例如阿積士，還有當年在拜仁擔任哥迪奧拿副手，執教拜仁B隊，但此經驗不足以擔正紅魔帥位。

曼聯需要的，是一個有能量，有足夠戰術智慧，以及有強大魅力的領隊，但坦夏明顯未夠班。

不止領隊，紅魔需要的，還有一個強勢的隊長。

麥佳亞被人批評多時，沒有領袖魅力固然是他的問題，但最大的問題是買他回來的管理層，還有委任他成為隊長的領隊。

在敗給利物浦之後，召開球隊緊急會議和接受媒體訪問，竟然是般奴費蘭迪斯，而不是麥佳亞；似乎麥佳亞在球隊當中已經失去地位，如果夏天要大清洗，麥佳亞離隊也絕不意外。（圖片由作者提供）

同是隊長，車路士慘敗給阿仙奴之後，艾斯派古達就對於球迷在場邊出言侮辱球隊非常不滿，更直接走到場邊理論，最終甚至獲得球迷舉拇指鼓勵和讚賞，這才是隊長應有之舉。（圖片由作者提供）

回顧以往曼聯的隊長，堅尼、尼曼查維迪、朗尼，甚至卡域克，不是充滿人格魅力，就是用行動說話的人；但麥佳亞沉默寡言、毫無表情，顯然缺乏這個DNA。

要數最失敗，當然是買錯球員。正是因為選擇錯的領隊，所以買回來的球員全部都不是曼聯的級數，例如雲比沙卡、卡雲尼、連迪路夫，甚至雲迪比和辛祖，管理層藥石亂投，最終得不償失。

對比曼聯，紐卡素知道自己定位，高質素球員不肯加盟打護級，先買來一班打仔格的球員，加上一班肯搶肯搏的工兵，配合艾迪賀維的反擊踢法，非常奏效。

蘭歷克賽前已經多次講過要向曼城和利物浦偷師，尤其管理層要懂得配合領隊的風格去重建；下季度他就升上管理層，且看他眼光有多準。

當面對利物浦，半場錄得零攻門、零中龍、零角球的時候，這隊曼聯，毫不客氣地說，已經是二流都不如，又或者正因如此，所以只能請個二流領隊執教。9年來，無論名帥與否，盡成曼聯炮灰，這個爛攤子，看來還沒到盡頭。

巴塞與曼聯如同難兄難弟，沙維出身巴塞，所以看不起現時的球員，有傳上場輸波後，在更衣室破口大罵。先不說有沒有道理，只是執教水平不夠，已經不足以讓他有鬧球員的資格。（圖片由作者提供）

有曼城球迷借球場外的馬糞嘲諷了同市宿敵，圖中所見，有球迷在馬糞上插上一個牌，上面寫到：如果發現這個（馬糞），請送到奧脫福，電話號碼是61—61—61—61。為何是61？好記性的球迷，應該記得2012年，曼城曾經6—1大勝曼聯。這種做法，對於曼聯來說，真實情何以堪。（圖片由作者提供）

本周焦點

阿仙奴主場迎戰曼聯，無論士氣、狀態和佈局，槍手都略高一點，除非曼聯球員痛定思痛，否則阿仙奴搶到分的機會更大。

曼聯最大的問題，並非質素不夠，而是上場的心態太鬆散，如今宣布正式換帥，人浮於事，更加攻不鋭守不穩。

反觀阿仙奴一波三連敗之後，終於反底，而且擊敗高自己一班的車路士，士氣大振，今場只要不犯錯，搶到1分是基本要求了。

之前連續三場輸給不應該失分的對手，反映阿迪達在關鍵時候未能帶領球隊反彈。作為領隊，顯然不是一級領隊，餘下還要面對包括韋斯咸和熱刺，爭前四，有難度。（圖片由作者提供）