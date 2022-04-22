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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

22/04/2022

最火紅關鍵字｜一次搞懂元宇宙和NFT！價值取決於場景和群眾？熱潮過後只是一張「起了角的圖像」？

#Metaverse #Facebook #NFT #元宇宙 #創科 #朱克柏格 #數碼 #虛擬貨幣
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  • 邵志堯

    邵志堯

    邵志堯 博士

    亞洲新零售總會企業策略顧問

    香港知識型KOL、多重身份：江西財經大學客座教授、產業經濟學博士、產業測量師、上市公司董事、報章雜誌專欄作家、作者等，近年常在新舊媒體發表文章和視頻，用最深入淺出方式分析不同議題，希望將娛樂融入教育之中Education + Entertainment = Edutainment。

    邵看新經濟

　　Metaverse和NFT是兩個非常火爆的關鍵字，很多企業和團體都趕上這一輛列車，和前幾年虛擬貨幣一樣，大家瘋狂發幣，滿街大講智能合約，然後熱潮過後，現在鮮有人再提及，今天參與Metaverse和NFT的人只是搞一些起了角、解像低難看得很的圖像便是NFT，並以高價成交，筆者只可以說一句萬物將會回歸理性，當通街都是這些圖像的時候，他們便會重新審視NFT的價值，相信今次也不例外。

 

　　Facebook改名Metaverse是揭開元宇宙這一波的序幕。朱克柏格為甚麼要把企業改名？因為Facebook已經到了瓶頸，全球78億人口已有29億用戶，有條件或願意公開私隱的用戶已登記得八八九九，再要在數目上增長是非常困難，但是好像齊天大聖孫悟空有分身和化身便不一樣，在真實世界這個宇宙內有本尊，若果我們創造一個分身的卡通虛擬宇宙和本尊毫無關係約另一維度，這門生意最多便可以乘3，就算最後參與的只有少數，也會打破這個困局，元宇宙整個關鍵在於場景和群眾，要設計好一個線下和線上的場景，參與的人數要有足夠數量，不能做到的話只是創作者活在自己的宇宙而已。

 

　　NFT是虛擬貨幣的一種，只是前者是獨一無二而後者是大量複製，先行者有優勢，今天沒有訂定為NFT作估值的標準，因為在現實世界中大多數是產生多少盈利為依歸，藝術品的價值則和鬼神一樣，信則有不信則無，今天大部分人以為做一些起了的圖像將會變得一文不值，NFT和元宇宙一樣是取決於群眾，若果你的群眾夠大，而群眾又認可這個價格，NFT便值這個價格，和美元鈔票印上的字一樣In God We Trust。

 

　　筆者在網絡上曾經見到一幅照片，一名學生在公共衛生間頭帶VR看色情片作手淫，若果他記得把門關上，照片便不會出現，但他太得意忘形，忘了關門才弄得照片瘋傳，這是一個很好的例子去解釋元宇宙，這個學生線下有一個宇宙，但他又靠VR中另一個宇宙去產生激情，這就是元宇宙的場景。筆者再加一點想像力，若果家庭計劃指導會能徵用該男生的精液，完成捐精便給與家計會NFT，而這枚NFT可以換取政府或其他企業服務或商品，這便是NFT的應用場景，NFT應該是未來可以在現實或虛擬世界中能應用的，而並非單單起了角的圖像。

 

（影片由作者提供）

 

 

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