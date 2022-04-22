微軟巨額併購暴雪，搶攻元宇宙遊戲！NFT抵制浪潮或成最大發展阻力？

企業要進軍元宇宙市場，切入點除筆者上期提及的VR / AR 裝置，還有遊戲平台。甫踏入2022年，遊戲產業就出現了3宗大型併購案，當中最受注目的是微軟（Microsoft）斥資687億美元（約5,358.6億港元）買下遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）。有評論指，此收購案可以幫助微軟成為「元宇宙主宰者」（Master of the Metaverse）。但最新數據顯示，以NFT作主軸的元宇宙遊戲正面臨玩家不斷流失的問題。究竟遊戲是幫助企業進入元宇宙的理想途徑，還是死胡同呢？

微軟躍居全球第3大遊戲公司

2022年１月，有３宗大型遊戲廠商收購案出現，分別是Take-Two以127億美元（約990.6億港元）收購Zynga；微軟以687億美元（約5,358.6億港元）把動視暴雪納入麾下；Sony以36億美元（約280.8億港元）收購Bungie。這3宗併購案涉及金額合共850億美元（約6,630億港元），已相當於2021年遊戲產業交易案的總價值了。

當中最受市場關注的是，微軟對動視暴雪提出的收購案，不但因為這是微軟歷來最高金額的併購行動，大幅超過2016年買下社交平台LinkedIn的收購額（262億美元，約2,043.6億港元），更因為這是遊戲業有史以來最大規模的併購。經監管機構與動視暴雪的股東批准後，這宗收購案可望於2023年完成。





動視暴雪於2021年7月被爆出歧視女性員工，內部又充斥著報酬不平等、性騷擾文化等問題，遭受法院起訴，以致股價下跌，因而被微軟趁機收購。（圖片來源：動視暴雪官網）

一旦收購成功，微軟將取得動視暴雪旗下《魔獸世界》、《星海爭霸》、《暗黑破壞神》、《Call of Duty》與《Candy Crush》等熱門遊戲，有助擴大其遊戲業務規模，讓該公司晉身為僅次於騰訊與索尼（Sony）的全球第3大遊戲集團。





在元宇宙概念出現前，《魔獸世界》（World of Warcraft）所打造的虛擬世界已累積逾千萬玩家長時間沉浸其中，因而被視為元宇宙的先行者。（圖片來源：動視暴雪官網）

遊戲在元宇宙發展起關鍵作用

更重要的是，這是微軟重押元宇宙的明證。Microsoft執行長薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）表示，動視暴雪在遊戲領域的經驗，有助於微軟把元宇宙塑造成一個互聯的、持久的虛擬世界和經濟體系。他更強調，遊戲「將在元宇宙發展中發揮著關鍵作用」。事實上，作為元宇宙基礎的軟件和硬件均是源自遊戲產業，包括遊戲軟件創造出的虛擬世界，以及玩家打機時穿戴的VR眼鏡。





微軟遊戲執行長菲爾·史賓賽認為，現時最接近微軟元宇宙願景的旗下作品是《Minecraft（我的世界）》。玩家可以跟不同的3D方塊進行互動，包括探索世界、採集資源、合成物品、進行各項建設。這款遊戲現已售出2.38億份，月均用戶數高達1.5億，為有史以來最受歡迎的電子遊戲。（圖片來源：Minecraft官網）

過去幾年，微軟在遊戲市場動作頻頻。2014年，該公司斥資25億美元（約195億港元）併購遊戲開發商Mojang；2017年，推出「Xbox Game Pass」服務，玩家只需按月支付費用，就可以在電腦或手機上隨時玩逾100款雲端遊戲，創造與沒有遊戲主機玩家的接觸機會；2021年，又以75億美元（約585億港元）收購遊戲開發商Bethesda的母公司ZeniMax Media。

納德拉在2022年2月接受《金融時報》訪問時表示，元宇宙與遊戲產業非常相似，應把兩者等同視之。他認為，年輕人已經習慣在遊戲中使用虛擬身份，應該更能接受元宇宙中虛擬角色的各種應用。納德拉更明言，遊戲元宇宙是微軟的發展目標，旗下各大遊戲皆是元宇宙的雛形。在微軟的眼中，遊戲元宇宙是圍繞著某款遊戲的玩家社群，這款遊戲可在不同平台、裝置上遊玩，並且會跟多個遊戲元宇宙同時存在、相互連結，讓玩家可以輕鬆走遍各個元宇宙。

微軟掌握開發元宇宙所有能力

市場研究公司Bernstein Research分析指，軟件是元宇宙的骨幹，微軟坐擁Azure雲端運算與人工智能平台、商務社交網站LinkedIn、以及各類遊戲軟件，使該公司處於極有利的位置；再加上旗下的混合實境（MR）頭戴式裝置HoloLens，可以說微軟幾乎已掌握開發元宇宙的所有能力了。





最近有報道指，微軟已取消原定「HoloLens 3」的開發計劃。微軟通訊副總裁法蘭克·X·肖爾（Frank X. Shaw）對此消息予以否認，並強調HoloLens是微軟元宇宙的關鍵組成部分。（圖片來源：微軟官網）

IT顧問公司Constellation Research進一步指出，微軟併購動視暴雪有助加速企業元宇宙市場起飛，預估2030年前元宇宙市場規模可望達到21.7兆美元（約169.26兆港元），年複合增長率高達38.6％。

美國紐約大學（New York University）商學院教授范德魯南（Joost van Dreunen）也表示，有不少針對遊戲用途而開發的產品，後來都轉攻企業市場。譬如即時通訊軟件《Slack》當初是設計給玩家在遊戲中聊天，及後被客戶關係管理方案商Salesforce所併購。因此，動視暴雪被微軟買下後，將加快遊戲產業與企業IT領域的整合。

玩家強烈反對遊戲引入NFT

根據收購協議，動視暴雪執行長 Bobby Kotick 在交易完成前仍會繼續掌舵，之後便會交棒給微軟遊戲執行長菲爾·史賓賽（Phil Spencer）。史賓賽在Xbox官方網誌上撰文表示，歡迎動視暴雪的加入，稍會在Xbox上積極推出各款動視暴雪的熱門遊戲，惟對元宇宙卻隻字未提。這可能與元宇宙相關技術近期受到遊戲玩家抵制有關。

NFT作為元宇宙獲利的重要元素，近年不少遊戲廠商都嘗試把NFT導入作品，但卻往往引發玩家強烈反彈。《黎明死線》（Dead by Daylight）的開發商Behaviour Interactive推出遊戲角色 NFT，惹來不少玩家批評這是「耗電、騙局、沒有價值」，後來玩家們更攜手在Steam遊戲商店上對遊戲狂刷「負評」，最終迫使開發商公開承諾，《黎明死線》永遠不會含有區塊鏈技術，並絕不會發售NFT。







《黎明死線》開發商Behaviour Interactive在2021年10月發行經典角色「釘子頭」的NFT作品，引起玩家眾怒，在Steam平台上湧現大量一星評論表達對遊戲出現NFT的不滿，迫使Behaviour作出妥協，宣布不再發售NFT。（圖片來源：翻攝《黎明死線》官方YouTube影片）

《浩劫殺陣2：切爾諾貝爾之心》（S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl）的開發商 GSC Game World，公布NFT商品販售計劃，讓購買者以非玩家角色（Non-Player Character）的姿態出現在遊戲中，更強調這是邁向元宇宙的轉型步驟。數千名玩家因此而怒氣沖沖，湧上Twitter和Reddit痛罵GSC，只想從玩家身上撈到更多油水。結果事隔一天，開發商便宣布取消NFT計劃，並強調會將玩家的利益與享受程度放在首位。





《浩劫殺陣2：切爾諾貝爾之心》開發團隊 GSC Game World推出NFT販售活動後，因受到大量玩家批評，隔了一天便宣布終止相關計劃。（圖片來源：STALKER官方推特帳戶）

NFT元宇宙遊戲玩家不斷流失

眼見勢色不對，各大遊戲廠商也開始紛紛轉軚。藝電（EA）早前曾表示對NFT領域感興趣，但近日該公司執行長安德魯·威爾遜（Andrew Wilson）卻表示，對NFT改持觀望態度。根據2022年遊戲開發者大會（Game Developers Conference）上進行的問卷調查，70％開發者表示對NFT不感興趣；另有72％受訪者表示，無意在遊戲中加入加密貨幣作支付選項。

既然傳統遊戲界抗拒引進NFT技術，那麼投入由NFT驅動的GameFi元宇宙遊戲，應該可以一帆風順吧！然而，最新數據顯示，３大元宇宙遊戲巨頭均有玩家大量流失的狀況。根據區塊鏈數據分析平台DappRadar的數據，《Axie Infinity》日均用戶數大跌30%，降至約10萬人的水平；《The Sandbox》日均用戶數下跌29%至1,180人；《Decentraland》日均用戶數則減少15%，只剩下978人。





區塊鏈遊戲分析師DeFi Vader指出，有別於《Fortnite》、《Candy Crush》等主流遊戲，《Axie Infinity》這種元宇宙遊戲缺乏能讓玩家留在遊戲中的「自然參與」(Organic Engagement）要素。（圖片來源：Axie Infinity官網）

在元宇宙遊戲《The Sandbox》中，玩家可藉由購買NFT土地「LAND」，解鎖遊戲內的各種功能，並在自己的LAND上建造具有自我風格的獨特世界，然後在交易平台上發售，惟最近卻開始出現玩家流失的狀況。（圖片來源：The Sandbox官網）

如作進一步分析的話，便會發現以上的日均用戶數可能存在一定「水份」，因為當中有不少用戶可能是受僱於區塊鏈遊戲公會的打工仔，可能只有小部分人是真正玩家。以《Axie Infinity》為例，這款遊戲並非免費任玩，參與者必需先買3款Axie精靈；如要壯大精靈陣容，更要投資一筆不小的資金才行，致使一般玩家難以投入其中。

付費取勝概念破壞遊戲可玩性

同時，《Axie Infinity》容許付費購買NFT精靈與遊戲代幣的功能選項，讓遊戲社群逐漸形成一種非常嚴重的「付費取勝」(Pay-to-Win)概念。這是大部分主流遊戲極力避免的情況，因為遊戲的成功關鍵取決於能否創造出公平性強的多人遊玩體驗。假如老用戶花費大量時間積累的經驗值與技能水平，可以輕易被新用戶花錢來達成的話，老用戶便會失去了優越感，使到遊戲難以留住玩家。

除此以外，《Axie Infinity》的底層區塊鏈Ronin於2022年3月遭受黑客攻擊，被盜去總值約 6.25億美元（約48.75億港元）的加密貨幣，是去中心化金融（DeFi）有史以來最嚴重的網絡攻擊事件；隨後更有用戶表示，不能從遊戲中解押相關的加密資產，令遊戲社群變得人心惶惶。

為求挽回玩家信心，《Axie Infinity》開發商Sky Mavis表示，願意對玩家損失承擔全部責任。不過，參照Dappradar的數據，截至4月22日，該遊戲NFT底價下挫至15.38美元，30日內跌幅達39.14%，可見玩家受損的信心始終難以恢復過來。隨著全球通脹來臨，《Axie Infinity》用戶的收益率日趨下滑，更進一步削弱玩家繼續參與遊戲的原動力。

目前尚未清楚Microsoft的遊戲元宇宙會否加入NFT元素，但從其近期舉動來看，微軟似乎對NFT情有獨鍾。2021年2月，微軟與區塊鏈遊戲開發平台Enjin攜手推出紀念「國際科學界婦女日」的NFT限量收藏品；同年12月，該公司旗下M12 風險基金領投NFT發行平台「Palm NFT Studio」，募資額達2,700萬美元（約2.1億港元）。面對遊戲玩家抵制NFT的浪潮，未來微軟會對NFT與遊戲元宇宙作出甚麼部署，確是值得關注。

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