職場四十│40歲是職場最尷尬年紀？是打工仔最多藉口的階段？轉工轉行是否太遲？

40歲，係職場最尷尬年紀，亦係打工仔最多藉口嘅一個階段。

好多人到30歲時開始發現，自己仕途好大機會長遠都只會高不成低不就，甚至走下坡，就會慢慢對工作感到疲累。每日有轉工／行嘅念頭，但就冇行動嘅決心。亦因為身處公司中層安全區，加上剛剛步入最具爆炸力嘅階段，一諗到接著嘅黃金十年直接影響自己往後日子，大多會選擇唔轉工、唔轉行，留守安全區，嘗試再俾多少少時間自己，希望搵到下一個轉捩點。就算堅持過後最終失敗，40歲時亦可無悔地離開，接受新挑戰。

但當你去到40歲，身心疲累已去到臨界點，同樣地繼續高不成低不就，前景比起十年前景更唔明朗。心知轉工亦無補於事，係時候轉行，但種種原因下令你唔敢踏出第一步，其實大家都知只係藉口。「同一公司做咗十年，因有感情而唔敢／想離開」、「明知身處夕陽行業，因害怕面對井外嘅世界而留低」、「習慣每年加薪比巿場還是低，因懶得了解外面嘅世界而欣然接受」。如事者再掙扎多1至2年，最後連send CV 搵吓工亦有心無力，未開始已失敗。再過多幾年，時世逼你改變，但先發覺所有事情都已經太遲。

《半澤直樹》劇照

見過不少朋友口講想改變，但就每日只懂逃避。由30歲唔想面對自身職場問題，到 40歲唔敢面對問題，最後今年50歲唔能夠面對問題，白白浪費多年光陰同不少遇到嘅機會。

30歲時你要忠於事業，但不要過分忠於公司。投資時間去建立自己事業同技能，而唔係投資於公司之上，因為好嘅技能係唯一一樣你離開公司時能帶走嘅東西。相反長時間投資公司上，就算係有升職加薪、有合理福利，但在商言商，最終極少打工仔能得到理想／你想回報。

去到40歲時，如果職途仍然未如理想、不見前景，你就只需要忠於自己，為自己搵一條新嘅路。唔好介意別人目光，亦唔好介意將多年來嘅經驗同努力付諸流水。過分執著過去嘅光陰而唔肯放手，情況就似買錯股票唔服輸一樣，繼續長揸無價值嘅股票唔止血，最後輸咗時間，亦連僅餘嘅成本都輸清。

「已經太遲」除咗係一個藉口，亦係一個比較。對比以前，係遲。但對比未來，所有事情仍然尚早。