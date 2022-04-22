  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
我做Marketing
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

22/04/2022

職場四十│40歲是職場最尷尬年紀？是打工仔最多藉口的階段？轉工轉行是否太遲？

#職場 #40歲 #尷尬年齡 #打工仔 #高不成低不就 #轉工 #轉行 #藉口 #仕途 #前景
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　40歲，係職場最尷尬年紀，亦係打工仔最多藉口嘅一個階段。

 

　　好多人到30歲時開始發現，自己仕途好大機會長遠都只會高不成低不就，甚至走下坡，就會慢慢對工作感到疲累。每日有轉工／行嘅念頭，但就冇行動嘅決心。亦因為身處公司中層安全區，加上剛剛步入最具爆炸力嘅階段，一諗到接著嘅黃金十年直接影響自己往後日子，大多會選擇唔轉工、唔轉行，留守安全區，嘗試再俾多少少時間自己，希望搵到下一個轉捩點。就算堅持過後最終失敗，40歲時亦可無悔地離開，接受新挑戰。

 

　　但當你去到40歲，身心疲累已去到臨界點，同樣地繼續高不成低不就，前景比起十年前景更唔明朗。心知轉工亦無補於事，係時候轉行，但種種原因下令你唔敢踏出第一步，其實大家都知只係藉口。「同一公司做咗十年，因有感情而唔敢／想離開」、「明知身處夕陽行業，因害怕面對井外嘅世界而留低」、「習慣每年加薪比巿場還是低，因懶得了解外面嘅世界而欣然接受」。如事者再掙扎多1至2年，最後連send CV 搵吓工亦有心無力，未開始已失敗。再過多幾年，時世逼你改變，但先發覺所有事情都已經太遲。

 

《半澤直樹》劇照

 

　　見過不少朋友口講想改變，但就每日只懂逃避。由30歲唔想面對自身職場問題，到 40歲唔敢面對問題，最後今年50歲唔能夠面對問題，白白浪費多年光陰同不少遇到嘅機會。

 

　　30歲時你要忠於事業，但不要過分忠於公司。投資時間去建立自己事業同技能，而唔係投資於公司之上，因為好嘅技能係唯一一樣你離開公司時能帶走嘅東西。相反長時間投資公司上，就算係有升職加薪、有合理福利，但在商言商，最終極少打工仔能得到理想／你想回報。

 

　　去到40歲時，如果職途仍然未如理想、不見前景，你就只需要忠於自己，為自己搵一條新嘅路。唔好介意別人目光，亦唔好介意將多年來嘅經驗同努力付諸流水。過分執著過去嘅光陰而唔肯放手，情況就似買錯股票唔服輸一樣，繼續長揸無價值嘅股票唔止血，最後輸咗時間，亦連僅餘嘅成本都輸清。

 

　　「已經太遲」除咗係一個藉口，亦係一個比較。對比以前，係遲。但對比未來，所有事情仍然尚早。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多我做Marketing文章

你可能感興趣

#職場 #40歲 #尷尬年齡 #打工仔 #高不成低不就 #轉工 #轉行 #藉口 #仕途 #前景

更多職場文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk