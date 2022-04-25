  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

25/04/2022

5名染疫長者1人30日內再入院 易致長新冠 未打針死亡風險高逾21倍

#後遺症 #打針 #肺炎疫情 #阿斯利康抗體藥暫 #心理情緒 #抑鬱 #失眠 #焦慮 #隔離 #劏房
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】第5波至昨日累計9,036人亡，香港內科醫學院指未接種疫苗長者的死亡風險，較齊針者高21.3倍，且出現「長新冠」機會更高。而公院內每5名長者，便有1人出院後30日內再入院。

　　昨多429人確診，再創第5波新低，衞生防護中心指疫情緩慢向下，料未來2周每日仍有3位數確診。惟專家估計2、3周後單日確診跌破百人，倡提早放寬防疫，又指現時全民檢測成本效益低。

　　本港昨多429人染疫，19宗由南非等地輸入；另再多13人死亡，第5波下總計9,036人離世，整體病死率維持0.76%，年逾8旬高達10.43%。

 

專家指接種疫苗可減少長者出現「長新冠」症狀。圖為市民於接種中心輪候。


　　香港內科醫學院引述海外百萬名患者數據分析，亞洲人有「長新冠」比率高於歐美；而美國及中國疾控中心和港大研究數據顯示，今年首3個月，本港年逾6旬的無接種長者，死亡風險較比接種者高出21.3倍。

感染後始補針 也可減後遺症

　　學院委員會委員周啟明指，威院每5名染疫長者，便有1人在出院30日內再入院，大部分無打針，主要涉急性腎衰竭，或感染細菌性肺炎，料全港公院約10至20%患者有類似情況。他指，長者染疫後胃口差，不飲不食，易脫水致急性腎衰竭，而需再住院2、3周；另新冠病毒或損鼻黏膜保護或肺功能，令肺炎鏈球菌等更易入侵，需用抗生素治療。

　　周續指，深切治療部（ICU）患者多僅打1針或無針，需高流量氧氣治療者眾，每分鐘氧氣流速達60公升，遠超尋常的1至2公升；有病人要臉朝下吸氧。有臨終的長者在病房內吹不滅家人為他準備的生日蛋糕蠟燭，「而這亦是他人生最後一個生日。」他指，行醫廿載未試過「每日簽死亡證多過出院證」，對病人臨終只能隔着玻璃告別親人，感到十分心酸。

 

香港內科醫學院建議長者勿觀望第2代疫苗，在第6波前盡快打針。


　　學院院長李錦滔指，全港35萬長者1針未打，染疫後遺症風險高，海外數據顯示40%至50%人感染後有呼吸困難等「長新冠」後遺症；而英國衞生安全局今年2月綜合15項研究數據發現，接種疫苗可減少長者出現「長新冠」症狀，感染後再補針亦有相同效果，建議長者勿觀望第2代疫苗，在第6波前盡快打針。

　　英國一項研究追蹤39間公營醫院的2,000患者康復情況，當中僅25%出院後5個月康復，至1年後僅多4個百分點的人康復，而女患者較男性更難完全康復，不少人仍有疲勞、肌肉痛、呼吸困難、持續炎症等「長新冠」症狀。

已築免疫屏障 專家倡2周後再寬防疫

　　第5波至今有118.9萬人確診。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅推算，真正感染者逾400萬人，已築起免疫屏障，2、3周後日均確診料跌至百人以下，倡在2周後放寬第2階段社交距離。他指，Omicron傳染性高，不應再集中「清零」，反而應重視穩控，即減少重症及死亡病例，又指做全民檢測成本效益極低，即使「清零」可能僅維持數日。

　　中心傳染病處首席醫生歐家榮指，疫情穩定且緩慢向下，復活節長假後未見反彈，惟預期未來1、2周日均確診維持在3位數，仍屬高水平，要持續觀察，視乎接種率等再決定下階段放寬。而今日料會有逾500間學校恢復面授，他指復課「風險唔係完全無」，提醒家長每日為子女做好快測，避免陽性個案進入校園。

 

 

下一頁　阿斯利康抗體藥暫未處方 仍在揀選合適病人

轉載自: 晴報

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#後遺症 #打針 #肺炎疫情 #阿斯利康抗體藥暫 #心理情緒 #抑鬱 #失眠 #焦慮 #隔離 #劏房

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk