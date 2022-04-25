回憶住酒店難忘經歷 鍾嘉欣︰半夜被經理人叫醒以為撞鬼

【晴報專訊】疫情前藝人經常飛往世界各地工作，酒店可說是他們第二個「家」，未知他們在酒店又有甚麼難忘經歷？

嘉欣在酒店「被嚇」，相當搞笑。（資料圖片）

嘉欣現時專注照顧家人，返港無期。（資料圖片）

嘉欣年初憑《星空下的仁醫》爭視后，惜最終大熱倒灶。（資料圖片）



鍾嘉欣婚後長居加拿大，疫情前因工作而經常當「空中飛人」；不過因疫情關係，嘉欣去年底回港出席台慶頒獎禮後，已揚言短期內不會返港，專心於加國照顧家人，並將迎接第三胎。



過往經常出外工作的嘉欣，回想起多年前在酒店發生一件「恐怖」的趣事。她說︰「雖然我成日住酒店，但仲係好驚一個人住一間房，所以每次都會同經理人住同一間房，或者相連房。有次我熟睡緊，瞓到唔知醒，經理人就喺我耳邊細細聲同我講『嘉欣，快啲起身喇。』嘩！我擘大眼嘅時候就好似見鬼咁。」嘉欣續急急解釋︰「經理人當時其實已化好粧，但我肯定當時我發緊噩夢，所以嗰刻被人嘈醒好自然會大嗌。依家諗番起覺得好好笑，亦可以講係住酒店遇過最有趣嘅事。」



練美娟︰日本情侶酒店兒童適宜

疫情未見曙光，娟姐坦言十分掛念旅遊的日子。（資料圖片）

娟姐去年拍攝《大叔的愛》後人氣急升，有不少演出機會。（資料圖片）



說到最難忘的住酒店經驗，練美娟（娟姐）不假思索表示是日本的情侶酒店，她說︰「香港會叫時鐘酒店，但嗰邊嘅『時鐘酒店』係一家大細、老人家都會去住，仲有老人同早場優惠。其實呢類酒店唔只關於sex（性），簡直係千奇百趣，有豪華大屋，仲有室內滑梯、攀石場同埋旋轉床，直情衝擊我五官！根本就係一個遊樂場。」



娟姐笑言若然沒有疫情，早已飛到當地住情侶酒店，因為既好玩，價錢又相宜。她表示︰「呢類酒店其實好乾淨，完全唔係大家想像中咁污糟，最正就係價錢夠平，大家下次去日本，都可以考慮住情侶酒店。」



謝嘉怡︰8小時航程竟變兩日

Lisa笑言對坐郵輪存有陰影。（資料圖片）

Lisa留港發展，家人曾特意飛到香港支持。（資料圖片）



謝嘉怡（Lisa）從小受父母寵愛，年紀小小已周遊列國，但她小時候去旅行就遇到難忘經歷。Lisa憶述道︰「記得大約九、十歲，同家人一齊去歐亞國家度假，期間要上郵輪，點知有個乘客突然身體唔舒服，情況仲要幾危險，於是工作人員就叫救護員協助，但因為要先安頓好呢位傷者，所以回程嘅交通安排亂晒。」



Lisa與家人最終獲安排在意大利下船，他們之後需坐飛機到倫敦，再由倫敦轉車返回蘇格蘭，兜兜轉轉花了兩天才回到家。「原本八個鐘就返到屋企，結果用咗兩日時間，成個人散晒！最慘係當時好細個，長時間被困喺船同機場，無得周圍走，真係好悶。」