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26/04/2022

白貓、黑貓、結果、目標

#退休 #理財 #結果 #黑貓 #白貓 #過程 #目標 #鄧小平 #黑白貓論
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

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Photo: 圖片由作者提供

　　近日，不少人問小弟，對於歷史上首次出現的「特首一人大賽」有乜評論，好唔好？

 

　　問者真多餘，正常心智的人都會話俾你知：有得揀當然最好。

 

一人選舉大賽，開創特首選舉先河。

 

　　不過，回心一諗，九七之後N屆特首「選舉」，邊次香港人真的「有得揀」㗎 ？咪自己呃自己啦！

 

事實上，歷任有哪位特首是由香港人「選」的呢？

 

　　既然客觀現實如此，「一個人跑晒」，慳水慳力慳時間，又和諧，都咪話冇「好處」。

 

　　事實，我認識不少選委（嗱，冇話係老友呀！），個個今屆靜雞雞掩咀笑：「舒服晒，唔使驚買錯邊，更加唔使順得哥情失嫂意！」

 

一人選舉令選委們不用擔心「順得哥情失嫂意」及「買錯邊」。

 

　　李家超一人「選」，一人日日「表演」，全部目光盡在佢身上。其實，壓力大到飛起㗎，故此，你睇佢講乜，在網上都俾人彈，部分雞蛋裏挑骨頭。

 

　　不過，也有不少批評及意見，相當正路及有建設性。例如，真心想佢好者提議：「喂，超哥，揾返個文膽啦，你日日登出嚟啲嘢，好多中英文皆未夠水平，甚至詞不達意㗎 ！」

 

一人選舉也要面對批評，例如錯向執笠店舖恭祝「好生意」。

 

　　又或：「超哥，你的重點口號及理念，必須向公眾深入淺出解釋得清清楚楚。例如口號：以結果為目標，究竟講乜？可否試舉例以說明之？因為，目標一般有崇高理想的，但結果分分鐘相反。根本兩樣嘢噃！」

 

「以結果為目標」這理念，必須解釋清楚及令香港人接受。

 

　　小弟曾在政府工作幾十年，也經歷不少金句式管理口號。有的得，有的唔得，視乎客觀形勢，有的，更可能有災難性後果！

 

　　例如，鄧小平名句：「唔理白貓黑貓，捉到老鼠就是好貓！」

 

　　聽落好似幾有道理。事實，昔日中國，幹部強項為開會（故有「開會多過共產黨」的形容詞），會中一定充滿空洞理念的爭論，結果貽誤時機，錯過大量發展機遇。鄧小平夠權威，一句黑貓白貓論，壓下無聊亂噏，一鎚定音：幹了再算。

 

　　「黑白貓論」在八九六四後，貢獻最大，最當時中國被全球制裁及杯葛，為生存，急於推出改革開放，鄧小平到深圳南巡，力推經濟發展，講規矩法例嘥氣。於是，鼓勵大家放手去搞，甚麼鄉鎮企業、特區、私營市場、證券股票、私有化、個體經濟、引進港資……全部可膽粗粗就上馬！

 

不同時期的領袖有不同管治理念。90年中國被舉世制裁，百廢待興，經濟急於求成，故鄧小平推「白貓黑貓」論，爆發財富效應同時，亦貪污濫權湧現。

 

　　上既有「任玩」指令，人性使然，唔博盡就奇！於是經濟百花齊放，人人創意無窮，地方政府高幹上下其手，打著發展大旗「乜都做得出」。正面效果，財富效應飛升。負面效果，貪污腐敗濫權無處不在，毒害甚深，種下的文化，至今未能清除。雖然習近平用雷霆霹靂手段掃貪十年，但至今仍年年月月有高幹被捕。最新，是前司法部長傅政華！

 

　　講咗咁多，只想指出一點。有目標，極重要，但達至手段如何，過程如何，更重要。香港是一個現代國際大都會，不是九十年代的深圳！政府行為，一定要有規有矩有準則，否則，出來的結果，質素可能與目標差天共地！

 

成熟社會，管治方面，目的目標固然重要，達至手段及程序公義，同樣不可忽視。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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