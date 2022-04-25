  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

25/04/2022

ICT行業現挖角潮！逾半企業加薪留才！數據分析師最吃香？平均起薪點有多少？

#管理 #辦公室貼士 #數碼轉型 #挖角潮 #人工智能 #疫情 #ICT #金融 #人才管理 #區塊鏈 #職場 #大數據 #資訊通訊科技業 #打工仔
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　全球勞動力市場人手短缺問題持續，尤其是「資訊及通訊科技」（ICT）行業更不時出現挖角潮。香港電腦學會月初公布ICT行業薪酬趨勢調查指出，面對疫情，不但無大規模裁員，上年業內整體薪酬水平有所增加，預料近7成從業員今年更可獲加薪。

 

　　香港電腦學會於今年第一季向多家會員機構發出問卷調查，結果顯示，即使疫情導致眾多不明朗因素，但超過7成受訪公司並無裁減其ICT從業員，更有約52%的企業因各種原因而增加了相關職位。

 

企業架構師 數據分析師吃香

 

　　調查回顧2021年度，65%受訪公司的ICT從業員獲加薪，約62%員工的加薪幅度4%或以上，當中有20%員工更獲加薪10%或以上。約73%受訪公司預期在本年度中，提升ICT從業員的薪酬，逾半數公司更表示，今年平均增幅將高於4%。

 

　　該會會長鄭松岩表示，ICT各範疇都面對專才不足的問題，加上許多企業正實施或計劃實施數碼轉型。如果沒有合適的專才，即使有好的數碼化規劃或先進同業經驗借鑑，也無法落地實現。現時最為短缺和急需的，是企業架構師、數據分析師、掌握包括人工智能、區塊鏈、雲計算、大數據等新興技術的專才，以及數碼轉型的項目管理人才。

 

資訊通訊科技 業內掀搶人潮

 

　　他續指，在僧多粥少下，行業間持續出現搶人潮，僱主往往願意給予15至20%的薪金增幅來留人，可預見未來3至5年，對專才需求仍是極其殷切。

 

　　此外，根據調查顯示，近5成半受訪公司在2021年聘用應屆主修ICT的畢業生，近7成的入職薪酬超過1.8萬元；當中約18%公司的入職薪酬，更高達2.2萬元或以上。在入職ICT相關工作3年後，有近6成公司的員工，其薪酬已較入職時升超過10%。有2成公司表示，在入職後5年，其薪金增幅可高於50%。

 

　　鄭松岩續指，無論政府、企業、個人，各行各業對科技的應用和依賴愈來愈大。ICT行業的前景及發展空間，只會愈來愈廣闊，發展前景無限。而隨着相關工作的年資增長，其薪酬加幅亦會大幅度提升，相信會是本地年輕人的理想工作，鼓勵年輕人投身業界發展。

 

　　政府亦應積極培訓更多人才，建議構建一個具可持續的ICT人才生態系統。從中小學開始注重STEM的課程，推動年輕一代在報讀大學時修讀ICT相關學科。大學的課程設計上，也應注重人工智能、金融科技、網絡保安方面的人才培育，以應付長遠發展的需要。

 

香港電腦學會會長鄭松岩表示，隨藉眾多企業急速地數碼轉型，相信未來3至5年間，對ICT專才需求仍然殷切。（受訪者提供圖片）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#管理 #辦公室貼士 #數碼轉型 #挖角潮 #人工智能 #疫情 #ICT #金融 #人才管理 #區塊鏈 #職場 #大數據 #資訊通訊科技業 #打工仔

更多職場文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk