台灣怪現象：貪官無罪，撈錢有理

卸任後背負11件貪污弊案的前總統陳水扁，近日以保外就醫身分開記者會，為本月進行上訴開庭的「國務機要費」案，涉及家人貪污部分做辯護消毒。民進黨更適時回應，傾全黨之力修改法律，讓陳水扁被控的「國務機要費」貪污案，從非法變成合法。綠營的做法歸根究柢，就是為了取得扁迷的支持，鞏固年底「九合一地方選舉」南部綠營票倉的選票。

陳水扁在台灣的評價十分極端，在一般民眾心目中的形象是卸任的貪污總統，但在部分深綠人士眼中，卻代表純正的本土政治思想。扁迷們更相信陳水扁所犯的貪污等罪名，都是被陳水扁的繼任者馬英九，以政治干預司法迫害的結果。因此，陳水扁在南部綠營執政縣市，仍擁有不容小覷的政治影響力。

陳水扁為了證明自己清白，日前舉行記者會，公布自己版本的國務機要費21項支出，當中揭露資助民運人士王丹20萬美元之外，還爆出他執政時遊走美國法律邊緣，資助美國議員10萬美元競選經費。陳水扁的說法，完全避開自己和太太吳淑珍的其他貪污事蹟，更隻字不提被瑞士法院扣押尚未匯回台灣的「海角七億」。他的目的就是說明任內「國務機要費」支出了1億3千多萬新台幣，遠超過檢察官指控貪污款的數目，來蒙混自己被控貪污的罪行。

這裏說明一下，所謂「國務機要費」，是領導人因應執行業務需要，並核定國務機密相關案件所需的費用。陳水扁執政時期，曾經可以不需發票、收據就能核銷，也不需要公布使用理由供審計機關查核，因而產生吳淑珍向朋友借發票來核銷國務機要費的指控。

國民黨立委在立法院灑假鈔票抗議民進黨修改法律讓陳水扁除罪。

蔡英文當選後，扁迷要求特赦的呼聲不斷，為了回應陳水扁支持者的期望，民進黨立委上周在立法院財政委員會提出會計法修正草案，被輿論質疑為陳水扁度身訂做的除罪法案。在修正案提出後，蔡英文並未表示反對，加上民進黨在立法院擁有過半數席位，預期法案一定獲得通過。

不過，與其說綠營是回應扁迷的期望，不如說是經過精密政治計算，民進黨要連本帶利賺回對陳水扁的恩賜。要知道陳水扁所涉的案件，除了「國務機要費」貪污案外，還包括：龍潭購地案、南港展覽館案、海外洗錢案等多宗案件。光是「國務機要費」除罪，只能算是民進黨對陳水扁開記者會的政治表態，無助於改變陳水扁貪污犯的形象。

因健康情況惡劣保外就醫的陳水扁仍能精神奕奕的定期主持電台訪問節目。

陳水扁一直高呼對他進行特赦，但依照當地赦免法第三條規定，必須經「受罪刑宣告之人」才能被特赦。陳水扁被部分傳媒影射詐病獲取保外就醫，但因此導致他剩下的5件貪污案因保外就醫處於停審狀態，要獲得特赦的前提，就是必須讓這些案件全部審理完畢。

蔡英文至今仍以此緊咬不肯特赦陳水扁，就是要堅持陳水扁走完法律程序，讓他判刑後才使用特赦法。

至於為甚麼民進黨肯鬆口修訂特赦法，讓陳水扁立即洗脫貪污犯形象，顯然是基於他對選票的貢獻還不夠多。但假如2024年總統大選前，民進黨民望崩跌，要靠扁迷團結才能勝選時，說不定陳水扁便能成為民主選舉最大受益者，順利脫罪。