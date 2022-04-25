法國選民「向普京說不」

持溫和政治立場的馬克龍以58.55%的得票率，成功擊退極右翼女挑戰者瑪琳勒龐，打破20年來沒有法國總統能夠連任的宿命。消息傳來歐美各國領袖都鬆了口氣：公開表達親俄立場的瑪琳勒龐敗選，等同於法國民眾用選票向俄羅斯總統普京說不。北約、歐盟團結一致抗俄的局面，至少是在短期內仍將得以維持。

馬克龍成為20年來首任成功連任的法國總統（shutterstock）





今次法國總統選舉的競選衝刺階段，正好遭遇普京出兵烏克蘭的歷史性重大事件。法俄關係何去何從，亦因此掩蓋過了社會平等、宗教移民、對歐盟政策等問題，成為競選的主要議題。在次輪投票競選活動揭開戰幕後，瑪琳勒龐率先在對俄政策上表明兩點立場：一、推動俄羅斯與北約和解；二、認為克里米亞主權屬俄。



瑪琳勒龐表達親俄立場



可以想象，如果瑪琳勒龐當選法國總統，必定會阻止北約及歐盟對烏克蘭提供更多軍事援助，並會支持俄烏盡快達成和平協議，以便恢復俄羅斯與西歐的正常關係。法國是聯合國安理會常任理事國，又是歐盟政治火車頭之一，它的對俄政策如果發生改變，就不排除會對德國等其他歐洲國家產生骨牌效應，衝擊北約和歐盟的既定政策。

瑪琳勒龐在次輪投票前表明親俄立場（shutterstock）



對俄持強硬路線的美歐領袖對此自然大為緊張。事實上，在法國次輪投票的競選活動期間，歐盟和一些歐洲國家均罕有的「過問」了法國政治。例如，歐盟決定延至法國大選結束後才實施對俄羅斯石油禁運，以免油價上漲打擊馬克龍選情；又例如，歐盟反欺詐機構（OLAF）在投票前夕發表報告，指控瑪琳勒龐在2004至2017年出任歐洲議員期間，挪用14萬歐元公共資金。瑪琳勒龐立即否認，並直指歐盟此時翻舊帳，是干預法國總統選舉。

美歐齊為馬克龍助選



與此同時，德國總理肖爾茨、葡萄牙總理科斯塔、西班牙首相桑切斯在法國《世界報》發表聯署文章，呼籲法國選民在民主和極右翼候選人之間做選擇。文章稱：「由於俄烏的軍事衝突，我們需要一個捍衛正義，反對普京等獨裁者的法國。」對此，連美國媒體都指出這是外國領袖「罕見地干預法國大選」，但這場干預似乎得到默許，正如美媒稱：「馬克龍的失敗將是普京的勝利。」







俄烏戰爭成為法國總統選舉主議題（互聯網）





如今馬克龍贏了，又是否意味著普京的失敗呢？對於克里姆林宮來說，不僅馬克龍勝選是意料中事，既使是瑪琳勒龐的所謂「親俄」，也是把俄羅斯視為法國玩弄全球戰略平衡，以謀取最大利益的棋子而已。因此，普京對於任何一位法國候選人的勝出，恐怕都會維持冷靜的頭腦。



克里姆林宮陷入沉默



但法國選民，尤其是年輕一代選民在此次投票中展示出來的親歐美和反俄情緒，令普京對歐陸走向大和解的願望幻滅。普京以「反納粹」名義出兵烏克蘭，即使是在傳統上與俄羅斯關係較好的法國，也沒有得到大多數選民認受。在美、英、德等國和歐盟領袖競相歡呼勝利，紛紛恭賀馬克龍之時，克里姆林宮陷入了沉默。





俄羅斯以「反納粹」名義出兵烏克蘭，未獲法國選民認受（互聯網）





回到巴黎的選舉之夜，三次問鼎總統寶座的瑪琳勒龐，再一次宣告敗北，並在國歌聲中退場，身後留下41.45%的龐大支持者，被迫接受法國將繼續回到北約和歐盟引領下的現實。當敗選的混亂情緒退卻後，瑪琳勒龐的支持者們也許會突然醒覺一個問題：「澤連斯基也算是極右民族主義分子吧？為何他受到力捧，而瑪琳勒龐卻要被打入冷宮？」