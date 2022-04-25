港股年內瀉逾3000點　恒指不宜估底　 Mila：轉吼政策受惠板塊較上算　分享獨家撈底秘技！

嘉賓：黃國英資產管理有限公司投資組合經理 阮靜瑤 Mila

美國5月加息半厘可謂毫無懸念，將創20年來最大加息幅度，而6月更有機會加息0.75厘！收水之下，市場流動性減少，加上內地救市政策不給力等種種利淡因素，港股年內初至今腰斬逾3000點。阮靜瑤（Mila）認為，目前推測恒指走勢意義不大，反而應聚焦預計受惠政策板塊，相信值博率較高。上集Mila教大家用排除法找出強勢股，今次更分享獨家撈底秘技，助大家以最佳策略部署心宜股份！

影片網址：https://youtu.be/DxLu69JDb08?t=42

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