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25/04/2022

從希臘神話「薛西弗斯」反思工作態度：「不斷推巨石的人生」是懲罰還是成長機會？

#管理 #人際關係 #辦公室是非 #打工仔 #辦公室貼士 #職場
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

（欲知前事，請看管理是一門藝術！上司大權獨攬的背後，是「垮台」的開始？

 

　　野牛因扭紋柴的疑問而感到給冒犯了，決意和扭紋柴對著幹。

 

　　他聽我說在他拂抽而去後，還慢慢的向扭紋柴解釋我們的運作時，說︰「你太遷就他了，我才不和他解釋甚麼，他有疑問便問MD，幹嗎找我麻煩？」

 

　　他很客氣，只說我太遷就扭紋柴；以野牛的性格，他應該會說我是懦弱的。我笑而不語。事實上，我也不知道應該說甚麼。

 

　　有三個人聽希臘神話薛弗西斯的故事，薛弗西斯做錯事，得罪了天神宙斯，給他懲罰，要他推一塊大石頭上山。可是當他辛辛苦苦的把石頭推到山上時，大石頭卻因山頂上沒有平地而從山的另一邊滾了下去。

 

　　薛弗西斯便要從另一邊把大石頭重新推到山上，但當他把大石頭推至山頂時，大石頭又從山的這一邊滾下山去。於是薛弗西斯又要跑下山，從這一邊把大石頭推上山頂去。

 

　　這是一個永無休止的懲罰。

 

　　第一個人聽完故事後，感懷身世的說︰「我的人生和薛弗西斯一樣，一事沒成、庸碌無為、營役潦倒，不知人生為何？工作為何？我周而復始的卻徒勞無功，我徒勞無功卻又周而復始的繼續這個循環。」

 

　　第二個人亦有感而發說︰「唉！我的人生雖和薛弗西斯不一樣。事業和家庭上都算薄有成就，但心裏卻痛苦無比。我想不通為何那麼努力，成績亦不如我心中所想？人家看到我的成功卻是對我最大的懲罰。原來我和薛弗西斯一樣受到了詛咒，永遠也不會成功。」

 

　　第三個人略有頓悟的說︰「薛弗西斯雖然得到一個永無休止的懲罰，但他每次都竭盡所能把大石頭推上山頂，他屢敗屢戰，從沒給打敗。我倒要向他學習，無論外在環境多麼惡劣，我們都要百折不撓的生活下去。」

 

　　辦公室內的故事，日日新鮮，視乎你以甚麼心情看吧了！

 

 

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