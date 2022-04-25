眼周細紋顯老態！側睡、托頭，4個情況易令皺紋出現！針灸都可擊退眼紋？

Sindy 一向喜愛行山，近幾年雖然爆發疫情，Sindy對行山的興趣有增無減。以前行山，必定黑超特攻隊上身，有型又cool。

現在，由於口罩令的關係，若果再戴上太陽眼鏡，實在焗到頭昏腦脹，分分鐘中暑都有份，所以Sindy唯有逼住只戴口罩不戴墨鏡。

由於行到山上紫外線特別高 ，沒有墨鏡的保護唯有瞇起雙眼欣賞四周風景。近日，Sindy發覺眼周細紋湧現，皺紋叢生，令她彷彿一下子老了10多20年，煩惱不堪，急於求診。

甫座下，Sindy急不及待問：「譚博你好，你看看我眼部的乾紋和細紋異常嚴重，現在我就是笑，也感到很大壓力，因為笑面令我眼周的皺紋更添明顯。從中醫美容學角度來看，有甚麼辦法可以處理眼皺的煩惱？」

我答：「要處理問題，首先要了解其致病因素。

從中醫美容學的角度來看，導致眼睛皺紋的原因如下：

1. 肝鬱。

若果平素情緒不穩、長期壓力、經常忟憎、容易大發雷霆、情緒鬱悶和捱夜、睡眠質素欠佳等，都會容易導致肝氣鬱結，鬱而化火。肝開竅於目，火熱上攻頭面，鬱熱的肝火會把頭面的津液氣血蒸乾，不單令眼紋暴現，且面部皮膚也容易變得乾燥枯黃和長斑。

2. 腎虛。

肝腎同源，皆造氣血。若果肝的功能欠佳，必傷及腎。又或是平素長期過勞、夜瞓、睡眠質素欠佳或長期壓力等，都會令到腎虛或腎虧，除了眼紋暴現之外，還會出現腰酸背痛或腳軟。所以當人體長期壓力、過勞或捱夜等，都會容易顯得衰老、衰退和眼紋湧現。

3. 生物力學創傷。

經常接觸室外強光、長期駕駛、素體近視、遠視、散光或老花而沒有佩戴合適矯正視力的眼鏡、平素佩戴的眼鏡過重、習慣側臥等，都會令到眼周皮膚長期受到生物力學的壓力而出現壓迫，若果本身肝、脾不足，便會導致體內津液和膠原蛋白彈性欠佳，於是乎眼紋和麵上皺紋便通通跑出來。

（《閨蜜》劇照）

4. 顱面骨結構移位。

若果平素喜歡側臥、托頭、單側背大重手袋或意外碰撞受傷等，都容易導致顴骨移位，繼而令局部組織受到壓迫，血管循環不暢，經絡堵塞，不單令眼紋嚴重，還有機會進一步影響視力。 」

Sindy恍然大悟，急著道：「對對對，我平時就是喜歡側臥，平躺總是不能安然入睡，加上近日勤力行山，又沒有戴上太陽眼鏡，而且你知我一向容易煩躁、忟憎，有沒有辦法可以消除眼紋之餘，還可一併處理好其他身體狀態？」

我答：「當然有辦法。最快捷的方法就是針灸美容。

針刺：晴明、魚腰和四白等穴，以補手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次為一療程，便可以解決你的煩惱同時把身體調理好。

若果不針灸，也可嘗試自行按壓以上穴位以舒緩症狀。以上穴位按壓，以輕力度為佳，先以脂蛋白作介面，避免皮膚受損，每日按三次，每次40壓，但注意的是力度不能重，否則眼皺除不了，反而由於力學的加重令眼紋更深。 」

Sindy笑說：「為免浪費時間又冒險，我還是交給你針灸便算啦！」