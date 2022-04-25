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25/04/2022

2021人口統計｜全港住戶平均月入2.75萬！中西區以XX萬稱冠！邊區學歷最高？邊區未婚比例最高？

#打工仔 #單身 #人口統計2021 #最年長地區 #最高學歷地區 #單身比例 #最高入息地區 #《2021年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料》 #政府統計處 #最低入息地區 #最年輕分區
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　政府統計處最近就發表了《2021年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料》報告書！別以為這些統計數字會很沉悶，除了有大家最關心的18區家庭收入中位數之外，我們還可以從報告得出不少「香港之最」，好像是「最高學歷人口」、「最年長分區」、「最高未婚比例」等等。想知香港人口特徵有邊4大之最？立即睇睇啦！

 

　　在揭曉四大「香港之最」前，編者循例都要簡單介紹一下這份人口統計報告，這份報告書是按區議會分區劃分，根據去年12月進行的綜合住戶統計調查」的結果所編製，統計出有關人口和社會經濟特徵，例如年齡、婚姻、住戶入息等。以下就幫大家整理出4大看點︰

 

（圖片來源︰政府統計處網站）

 

【香港之最（一）】最高入息地區VS最低入息地區

 

　　根據報告，全港住戶平均月入2.75萬，較2020年略增$500。在18區中，入息中位數最高的就是中西區，達到$42000，繼續蟬聯全港之冠；屈居第二的就是灣仔區的居民，入息中位數為$40400！大家不用過於執著自己過不過4萬，事關報告道出了令人感到可悲的事實︰只有以上兩個地區的月入中位數是過4萬。

 

　　2021年的最低入息地區就有變動，由月入中位數僅$22,000的深水埗區補上，該區較2020年下跌$1500。相反，過去連續4年成為入息最低的觀塘區就以$200之差，以$22200排「尾二」。至於倒數第三位就有3個地區，包括︰黃大仙、葵青和北區，月入中位數為$23300。

 

即睇5大最高入息的地區︰

 

中西區—$42000

灣仔 —$40400

西貢—$37200

南區—$33000

荃灣—$31800

 

【香港之最（二）】最年長VS最年輕分區

 

　　香港一直面對人口老化的問題，而2021年香港年齡中位數是45歲，較前年增加1歲。到底最港年齡中位數最高的是哪一區呢？給3秒時間你猜一猜！

 

　　答案就是黃大仙，中位數達到49歲，較2020年增3歲；其次就是東區，年齡中位數為48歲。至於最年輕的分區就是離島區，比全港中位數年輕3歲，只是42歲！

 

（圖片來源︰Pexels）

 

【香港之最（三）】最高學歷地區是？

 

　　報告中都涵蓋了各區居民的教育程度，其中灣仔區就有最多大學生，有44.9%的居民達學位課程教育程度，而中西區（44.6%）就以0.3%之差排第二。而葵青區住戶的學位程度比例是最少，只有17.1%，其次就是觀塘區和黃大仙區，只有17.2%。

 

【香港之最（四）】未婚比例最高地區？

 

　　中西區除了是「賺錢多」的地區之外，亦是最多單身人士（意指從未結婚的人士）的地方，有32.7%的居民從未結婚，而已婚的佔57.5%；第二名同樣是入息較高的灣仔區，有31%的人從未結婚。再拉闊畫面看看，這兩區的未婚女性比例都比男性略高呢！至於未婚比例最低的就是荃灣區，只有24.9%住戶從未結婚，已婚比例達63.3%！

 

完整報告︰https://bit.ly/3LdE6Vz

 

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