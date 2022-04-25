全球大熱NFT正迅速降溫？天價Tweet一年縮水99.99%！「零息資產」只是炒作出來的巨大泡沫？

NFT正在迅速降溫。

Coin Market Cap資料顯示，NFT市場的價值已從去年的十月230億美元跌至約100億美元，縮水超一半以上。

2021年3月Twitter創始人Jack Dorsey以NFT形式將他發布的第一條Tweet出售，當時馬來西亞區塊鏈公司Bridge Oracle CEO Sina Estavi競標成功，當時的價格為1,630 ETH，相當於290萬美元。

近日，Sina Estavi準備通過Opensea平台轉售該NFT，標價14,969ETH，相當於4,800萬美元。只是，萬萬沒有想到的是，直到第一次拍賣結束只有7位競標者投標，報價從0.0019ETH（約合6美元）到0.09ETH（約合277美元）不等。

僅僅過了一年的時間，天價Tweet的價格就跌到剩下不足萬分之一，而這只是NFT市場降溫的一個縮影。

自今年1月攀至巔峰後，如今NFT月度買家首次跌破80萬人，NFT的平均價格也從1月份的6,800美元跌至2,000美元；二次銷售量也從1月份的每天38,000件下降到7,900件；甚至整個NFT市場都受到了下跌的影響。此前，資金湧入帶來投機潮，NFT市場上交易參與者大部分都虧損出局。

不妨再想想，理論上來說，圖文、插畫、雕塑、音訊、音樂等一切產品皆可NFT。那麼，當Youtube、Discord、Twitter等更多加入到這個市場，現有大量不產生現金流NFT藏品的價值還能否維穩呢？

恐怕很難。

大品牌紛紛開始嘗試進軍元宇宙，2021年8月，可口可樂與3D虛擬化身應用平台Tafi合作推出的NFT收藏品「Coca-Cola Friendship Box」在OpenSea平台完成拍賣，拍賣成交價約合54萬美元。可口可樂將這筆資金捐給了東京殘奧會。

「Coca-Cola Friendship Box」包括一個經典的可口可樂冷卻器、一件可在虛擬實境世界Decentraland中使用的可穿戴夾克、一張友誼卡，以及一個聲音視覺器，它可以播放瓶子打開的聲音、飲料倒在冰上的聲音，以及碳酸飲料中常見的氣泡聲。

2021年11月，Adidas販賣了總計30,000個原創NFT，結果在發售後幾分鐘內被直接搶空。

這些NFT的持有者們，可以在Sandbox元宇宙中開啟獨家體驗，並且還可以將之兌換成獨一無二的對應實體Adidas產品。

Ralph LaurenR也跟ZEPETO合作，搞了個元宇宙虛擬世界。

這類實物NFT對於品牌來說是個很好的嘗試，畢竟消費者已經習慣於提前幾天進行排隊，以便第一時間獲取限量款運動鞋、服裝。 NFT本質上給品牌提供了一個全新的方式進行限量款產品的投放，而且由此產生的社群、口碑傳播會擴大到更大範圍，相當於免費進行了傳播、上Google熱搜。

NFT的未來將走向何方？至少炒作不應該是其中的一條路。

熱衷於NFT炒作的大多數人或許還不知道，大多NFT藏品本身並不產生現金流。這就意味著，如果把NFT藏品類比為資本市場上的股票的話，那大多NFT的估值邏輯接近於「零股息成長股」，投資者的盈利幾乎完全來源於交易。

當下，大量投資者在NFT平台上燒錢支持很多的零息資產，風險會不會很大呢？當然。