「保就業」周五起申請 下月初發首批補貼 違規罰款加重

【晴報專訊】新一輪「保就業」本周五（29日）起接受申請，向僱主補貼5至7月工資，全職員工上限8,000元，兼職及65歲或以上則劃一4,000元，並容許僱主在6、7月更改僱員人數，最快下月初發放，料160萬名僱員及約14萬自僱人士受惠。

今輪「保就業」計劃除補貼全職員工外，亦涵蓋兼職員工。

為堵塞上輪有僱主「肥上瘦下」及拖欠罰款等，當局加重違規罰則，如未將全數補貼用於工資、或聘用員工數量不符，除要退回補貼額，另追加10%罰款；而所有獲批僱主將被扣起最後一期、即7月的30%補貼額，以防僱主「走數」。

當局提醒，僱主需在5月10日或之前，繳清「2020保就業」的退款或罰款，才能申請新一輪計劃。



新計劃下，僱主可選擇按「2020保就業」、即2019年12月至2020年3月申請的僱員人數及指定月份，或以去年第4季的強積金紀錄決定申請的僱員人數，以獲較高補貼額作指定月份，前者申請最快下月初獲發補貼，後者則需再等3至4周，最快6月初才能獲發放補貼。當局提醒，僱主需在5月10日或之前，繳清「2020保就業」的退款或罰款才能申請，涉860間公司共7,700萬元。



6及7月初 可改補貼僱員人數



而每名全職僱員的補貼額為8,000元，另設月薪3,000元至8,000元的兼職僱員名額，補貼額為4,000元、及65歲或以上、月薪不足3,000元的「年長補貼」名額，同為4,000元。一般企業申領名額上限為1,000人，「受限名單」企業如超市、物管等則限於100人。至於自僱人士，只要於去年底或之前已開通強積金戶口，並於申請日未取消，將可獲一筆過8,000元補貼。



今次又容許僱主在6月初及7月初，各有一次機會更改6及7月的補貼人數及分布。



政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，「2020保就業」約15萬僱主成功獲補貼，當中逾80%有遵守承諾，約18%則未能完全遵守規定，部分僱主亦有「肥上瘦下」情況，自動調撥補貼，「不是全用在同一位員工身上」，加上僱主可修改補貼僱員人數，更具彈性，故今輪將加強違規罰則。



若任何一個月聘用人數不足、或非將全部補貼用於支付工資，需退回補貼及被追加額外10%罰款，舉例如有僱主申請補貼10名全職員工工資，翻查記錄最終僅聘請9人，便需退回8,000元補貼、及全數補貼的10%罰款，即合共1.6萬元。



違規需退補貼 追加額外10%罰款



僱主可於本周五起申請，為期2星期。下月12日截止，成功獲批將分4期發放，5至6月各發放1期，7月將分2期發放，首期獲發70%，餘下30%會在扣除退回補貼及罰款後才發放。勞福局局長羅致光解釋，按兩年前經驗，因分2期支付補貼，當局在第2期追回第1期的罰款有難度，「追債難好多」，故今次最後一期將扣起30%，相信足以處理罰款。



何珮玲強調，對違法個案「零容忍」，不排除抽查及實地視察，秘書處已就「2020保就業」轉介多個懷疑個案予警方調查，去年採取拘捕行動，涉2間企業。

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