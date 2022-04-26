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26/04/2022

控訴張紋嘉傷害自己最深 黎美言割席︰佢唔係我朋友

#HotCha #張惠雅 #黎美言 #張紋嘉
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　　【晴報專訊】前女子組合HotCha成員張惠雅（Regen）日前接受電台訪問，呻黎美言（Winkie）性格難頂；Winkie及後嬲爆反擊Regen，直斥對方人前人後兩個樣，火藥味濃。昨日Winkie出席活動，提及HotCha即失控爆喊，直指另一隊友張紋嘉（Crystal）才是最傷害自己的人，又斷言跟對方不是朋友，實行有你無我。

 

提到昔日兩位隊友，Winkie即失控爆喊。


　　黎美言昨日與鍾舒漫（Sherman）錄影網台遊戲節目，問及與舊隊友的是非，Winkie一度爆喊要暫停訪問；及後她平復情緒，即連珠炮發︰「我情緒唔係咁好，但我喊唔係因為扮嘢，我個樣生得惡，呢方面係比較蝕底，但我好善良…我都可能對佢哋（張惠雅及張紋嘉）造成傷害，但我唔會用媒體或網上力量去傷害佢哋，我嗰樣無佢哋咁甜美同入屋，亦無諗過入娛樂圈係咁受傷害，我一心淨係想唱歌同跳舞。」

 

Sherman大讚好友Winkie性格直率善良。


與張惠雅有偈傾

 

Winkie斬釘截鐵表示HotCha永遠不會重組。（資料圖片）


　　提到Regen前日已發文道歉，Winkie揚言會原諒對方，並透露兩人曾相約飲茶，惟因疫情而告吹。Winkie續爆︰「Regen唔係傷我最深嗰個…佢哋隔幾年出嚟一次話頂我唔順，有無諗過我點同fans交代，佢哋會影響人哋嘅形象。」期間她直指與Crystal完全欠溝通，對方亦傷害自己最大，問Crystal對她造成甚麼傷害？Winkie表示︰「我死都唔會講，就算死咗入棺材都唔會講，喺呢個圈入面，邊個忍到最後，嗰個就贏。（同Crystal已經唔係朋友？）不嬲都唔係咁好！」

　　Winkie又舊事重提，憶述多年前打拳賽時，遭一名「奇怪女子」打瘀下巴；事後Regen和Crystal竟反指她出手重，令Winkie備受傷害。她慨嘆與兩位舊隊友只能是同事關係︰「有咩事唔可以閂埋門講呢？單單打打嘅說話真係大把，但唔講喇！其實解散咗HotCha之後嗰三年，我都成日反省自己，如果有日佢哋反省完道歉，即係我哋和解嘅時候。」

 

轉載自: 晴報

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