長者疫後行斜路喘氣！復康訓練影片教長者用水樽健身！2個月提升肺功能+肌力（附影片教學）

新冠患者康復後須面對「長新冠」等後遺症。有染疫長者指，康復後記憶力變差、走斜路後喘氣，之後每日透過做運動，進行由物理治療師設計的心肺復康訓練，包括手持水啞鈴或水樽健身等。經過兩個月訓練後，長者在多項指標都有改善，如肺功能提升約5%、上下肢肌肉力量平均增10%等。

明愛專上學院健康科學院、聖公會福利協會及港城西北扶輪社去年合推「長者疫後陽光」計劃，去年10月招募了10名55至81歲的新冠康復者。前年11月染疫的林女士康復後，身體機能明顯退步，如記憶力變差、走斜路後經常喘氣等；現她養成每日運動習慣，在家鍛練身體，且每日保持走1萬步，結果效果顯著，「之前經堅尼地道行往中環時會不斷喘氣，現在走20至30分鐘行完，而且沒大問題。」

機構會為參加者進行身體機能評估、提供健康講座及據物理治療的心肺復康原則制定訓練計劃，同時發健康手環、水啞鈴、彈力帶等，供參加者在家進行復康訓練；並拍下手持水啞鈴或水樽的30分鐘健身動作，供他們按照影片跟隨訓練。

兩月訓練 肺功能肌力均提升

蔡靜雯

明愛專上學院健康科學院助理教授蔡靜雯指，望藉中等或以上強度的訓練，使長者在運動時心跳率較參加前提升50至70下，並藉帶氧運動強化參加者肺功能，提升其肌肉力量。

她說，經過兩個月訓練後，參加者多項身體指標均見改善，如肺功能提升約5%、上下肢肌肉力量平均增1成、平衡力及步行速度提升12.6%等。長者得以慢慢回復至疫前生活，機構冀6至7月再進行新一輪計劃。

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