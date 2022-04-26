橙色？橘色？儍儍分不清！橙／橘色的美味︰紅蘿蔔南瓜全麥排包

Orange，這個在菜市場常見的水果。在香港，叫做「橙」。在國外進口水果還不那麼多以前，加上物資不充裕的年代，橙可以說是過年過節，送禮的一個不錯的選擇。不過，廣東話中，「橙」的諧音，跟「慘」很像，現在，隨著進口水果變多，農曆新年的時候，為免送「慘」給人家，在新的一年送人家不好意頭的東西，大家都會改以其他水果，比如紅潤的蘋果等來代替了。

同一個orange，在台灣，則時而叫「橘子」，時而稱為「柳丁」。這是我到現在，還是搞不通的東西，只知道，它一定不是叫「橙」。曾經認真的問過台灣人橘子和柳丁的分別，有時候連菜市場水果攤的姨姨都解釋不出來。大概是，柳丁是體形細小一點的，所以有時候看見「雞蛋柳丁」的名字，而橘子則是大一點的（當然，也有說橘子根本就是mandarin。咦，mandarin不是「柑」嗎？腦筋轉了又轉。）

貓咪有九種顏色：黑、白、灰、三色、和虎紋等，其中有一種貓咪的毛色，叫「黃色」。黃貓可以說是混種貓中非常普遍的，小時候，曾經養過多隻黃貓，天真地為他們起過「小黃」、「大黃」、「阿黃」跟「黃」有關的名字。這隻黃貓，在台灣叫作「橘貓」。明明是帶咖啡色、棕色的毛色，為甚麼叫做橘色？這個呢，可以說是不解之謎。

不只是貓咪的毛色，就連單純的顏色，也有這個「橙色」和「橘色」的差異。剛來到台北的時候，就因為「橙色」和「橘色」、「橙」和「橘子」、「柳丁」，「黃貓」和「橘貓」，鬧過不少視而不知叫甚麼的笑話。腦筋一時轉動不來，口快用了大家聽不懂的用語。現在回想起來，倒是人生遊歷中一些有趣的事。不管它叫甚麼，異地而處，換個地方換個腦袋，保持變通的頭腦，迎接不同的事情，比它叫「橙」、「橘子」；「柳丁」、「黃貓」或「橘貓」，來得重要，不是嗎？！

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