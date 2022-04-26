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26/04/2022

MIRROR演唱會｜落實7月底至8月初紅館開騷、連開10場！票價幾貴？Mox客戶可優先訂飛！撲飛前先Ioop新團歌《Innerspace》！

#呂爵安 #楊樂文 #鏡粉 #團歌 #姜濤 #紅館 #MIRROR #柳應廷 #演唱會 #MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022 #李駿傑 #邱士縉 #陳卓賢 #Anson Kong #王智德 #盧瀚霆 #邱傲然 #陳瑞輝 #Mox #富衛保險 #信用卡 #mirror concert 2022 #MIRROR演唱會 #MIRROR演唱會2022 #Citi The Club #MIRRORweare #FWD #MakerVille #叱咤903 #MOOV
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　鏡粉有福了！事隔一年，MIRROR終於再開演唱會啦！更令人震奮的消息是，今次MIRROR將會跳出九展，首登紅館！MIRROR十二位成員包括姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、楊樂文（Lokman）、江熚生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）今日於西九文化區藝術公園自由空間大盒出席《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》記者會，公布演唱會詳情！

 

MIRROR宣布將於紅館再開演唱會。（圖源：MakerVille ）

MIRROR今日於西九文化區藝術公園自由空間大盒舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》記者會。（圖源：MakerVille ）

 

　　《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》將於7月25-31日、8月2-4日舉行，一共10場！票價為$1,280、$880及$480！今次演唱會跟去年一樣，由富衛保險贊助，Citi The Club信用卡及Mox可優先訂飛！

 

《FWD 富衛保險呈獻 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》詳情

日期：2022年7月25日-7月31日、8月2日-8月4日 共10場

時間：晚上8時15分

地點：紅磡香港體育館

票價：$1,280、$880、$480

主辦單位：MakerVille 及大國文化

冠名贊助：FWD富衛保險

指定贊助：HKT

聯合贊助：Katch

優先訂票：Citi The Club 及 MOX

震動大氣：叱咤903

音樂滾動：MOOV

 

　　MIRROR昨日亦推出新團歌《Innerspace》，鏡粉撲飛前記得無限喪loop啦！

 

MIRROR日前推出新團歌《Innerspace》。（截圖自《Innerspace》MV）

MIRROR日前推出新團歌《Innerspace》。（截圖自《Innerspace》MV）

 

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