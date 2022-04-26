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26/04/2022

香港藝術品市場佔有率前年首超越倫敦！如何善用3億撥款提升本地文化藝術水平？

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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市3.0

　　根據《經濟學人》報導指出，在2020年全球藝術品市場上，香港首次超越倫敦，市場佔有率由2019年的17.5%躍升至23.2%，銷售額達11.7億美元（逾91億港元）。而統計處資料顯示，在2020年，從事文化和創意產業人員佔近23萬，佔本地生產總值達4.5%，反映有一定發展潛力。

 

　　為促進產業進一步發展，政府已先後計劃撥款近3億推動藝術科技的探索、培訓和應用，但如何可令撥款用得其所，讓本地文化藝術水平得以提升？

 

　　內地近年提出要透過建構文化大數據的思維，連接和協調各個持份者，包括政府、文化機構和團體、文化服務提供者（即供給端、生產端）、科研和技術企業（雲端）和觀眾/消費者（需求端），打通整個文化生態圈，並為每一「端」的數據共用機制及監管立下標準，為文化創意產業提供強力的技術支援，這對本港發展藝術科技甚具啟發。

 

　　團結香港基金最近也發文強調，精準的數據分析能有助文化創作和營運能力「更上一層樓」。然而，本港的文化創意產業數據記錄參差不齊，對「文化創意」的定義並不統一。例如統計處結合聯合國的國際統計指引和香港情況，分為11個界別；商務及經濟發展局轄下的「創意香港」只針對8個界別、藝術發展局側重10個藝術形式；政府公開數據平台「資料一線通」（Data.gov.hk）的文化資料亦很零散，從粵劇發展基金資助名單、博物館入場人次，到公共圖書館使用情況等。

 

　　數據零碎之外，數量不足以及欠缺多元化也是致命點。內地文化產業研究員郭全中指出，文化大數據不僅數據量要龐大，而且格式需多元化，有文字、音頻、視頻，有規則的數據也有不規則的，而且應該有「頻率高、實時性、全維度、在線性等特點」。觀乎現狀，本地數據內容由主事機構各自為政，難以互通；而且數據都是靜態，如入座率、僱員人數、觀眾性別年齡特徵等，少有實時和網上活動紀錄。

 

　　此外，數據內容也大多乏善俗陳，一些新興事物如仍然屬於小眾但潛力無限的非同質化代幣（NFT）和元宇宙，仍被受忽略。再加上，要納入大數據的難度不小，因實時資訊主要掌握在電訊商和幾個互聯網巨企手上，牽涉龐大商業利益，如何促使這些企業分享資訊是個難題。

 

　　最重要的是文化大數據牽涉個人喜好，資訊較為敏感，需要有清晰嚴格的規管，以減少市民的擔憂。如商戶或政府部門如果需要涉獵較深入的數據，即使當事人已事先同意，也需在每次收到這些要求後獲得通知，讓當事人有機會提出異議，保護個人資訊私隱權。同時，每次這些資訊被提取也應以區塊鏈（blockchain）紀錄供當事人查閱，由於區塊鏈有不能篡改紀錄的特性，可免卻資訊被暗中使用的風險。

 

　　下屆政府將增設的文化體育及旅遊局，我期望該局會積極硏究建構本地文化大數據，以助改善本港文化創意產業的評核能力和營運水平，提升出品質素，讓產業在國際舞台更閃閃發光。

 

 

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