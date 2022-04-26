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26/04/2022

捱夜、飲食不節制肝火加重！食清熱潤腸無花果！超好味冰糖煮無花果、人參無花果茶治便秘、咽喉痛使得（附食譜）

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Text: 蔡君瑤 Photo: 由作者提供

　　香港人經歷兩年多的抗疫戰，比抗日戰還要漫長。封關與隔離無了期，過去繁華的都巿生活變得無比枯燥。近期，染疫數字開始回落，開始放寬飲食及娛樂場所，巿道又再次興旺起來。清淡乏味的生活，重新有了調味劑。註冊中醫師張立彤提醒大家，興奮的同時，記得別捱夜。春季容易肝火上，若捱夜、亂食嘢，會令肝火加重。今期推薦「無花果」，一於滋潤下。

 

　　十個港人，九個夜瞓，夜睡或睡眠不足會造成陰虛火旺，加上飲食嗜濃厚煎炸，造成腸胃燥熱，而出現便秘、口臭或生口瘡（痱滋）等問題。進入又濕又熱的春季，大家都把飲食和食療重點放在清熱袪濕上。張醫師表示，其實任何時候在飲食上都不應忽略一個「潤」字。大家可常用乾無花果煲湯，若見市面上有新鮮無花果，可買作水果多食。

 

無花果味甘性平，清熱潤肺、開胃養津，鮮品可作水果多食。

 

清熱潤腸治便秘咽喉痛

 

　　《本草綱目》云：「無花果能開胃止瀉，治咽喉痛。」然而，由於無花果含有葡萄膠質脂肪，有清熱潤腸的功效，可治痔瘡，對治療便秘更有靈效。此外，無花果入胃後，能和胃液混合，有助消化；到了腸部，則容易吸收入血中，增強細胞的新陳代謝。對於夜睡的人，由於作息顛倒，情緒緊張而影響到消化機能，成為習慣性便秘；常覺口苦舌乾、食之無味、頭昏目眩、精神疲乏者，可用乾無花果五至六枚，加蜜糖兩匙同煮，睡前服食，有助消化與潤腸。故此，一直以來，民間皆用無花果作為四季滋潤食療。

 

　　無花果品種繁多，甜度各有不同，中醫藥學認為，無花果味甘，性平無毒，有清熱潤肺、開胃養津、理腸止瀉、消腫解毒等作用。無花果為桑科植物無花果的聚花果，其含葡萄糖、果糖、維他命、延胡索酸、生物鹼、澱粉糖化酶、蛋白酶及多種微量元素等等。現代藥理研究顯示，無花果富含維生素C和花青素，可以協助清除人體內的自由基，延緩衰老並抑制色素沉澱。另外，更有研究實驗指出，無花果有一定程度上抗癌作用。

 

無花果食療推介

(註︰糖尿病人請在醫生建議下服用)

 

咽喉乾痛：冰糖無花果

材料：無花果30克、冰糖適量

製法：洗淨材料，加水適量，冰糖與無花果共煮30分鐘即可

 

捱夜上火：無花果雪耳湯

材料：無花果30克、雪耳1個、青木瓜1個、馬蹄4粒、生薑3片、瘦肉半斤

 

 

製法：先將銀耳浸發、洗淨；將瘦肉切小塊汆水、洗淨；木瓜及馬蹄洗淨去皮切塊；其餘材料洗淨。將所有洗淨的材料放入煲內，加入清水8至10碗，大火滾後改用文火煲1至2小時，加鹽調味即可

 

小兒食積：無花果白蘿蔔湯

材料：無花果50克、白蘿蔔半斤、瘦肉半斤

製法：洗淨材料；先將瘦肉洗淨汆水、切塊；白蘿蔔去皮切塊；所有材料放入煲，加水適量，大火滾起轉文火煲1小時，加鹽調味即可

 

病後氣虛：人參無花果茶

材料：無花果30克、生曬參6克

製法：洗淨材料；加入熱水焗，代茶飲。

 

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。

 

 

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