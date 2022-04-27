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27/04/2022

7月底初登紅館暫開10場 MIRROR預告隨時加場

#MIRROR #紅館 #演唱會
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　　【晴報專訊】人氣男團MIRROR今年出道四周年，昨日正式宣布首度登上紅館，於七月底至八月初舉行十場《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會。12子昨日以白馬王子造型現身記者會，眾人起哄要求瘦削的成員李駿傑（Jeremy）屆時做「肌肉擔當」，認真搞笑。

 

12子以全白造型現身，今次首度挑戰四面台，令他們興奮又緊張。

離任ViuTV總經理的魯庭暉（前中），昨日以MakerVille行政總裁身份出席記招。


　　MIRROR昨日在西九文化區藝術公園舉行演唱會記者會，宣布將由7月25至31日及8月2至4日舉行十場演唱會，票價分別為$1,280、$880及$480。提到初登紅館，姜濤坦言「好大壓力」，陳卓賢（Ian）則認為紅館是個神聖的地方，而副隊長江熚生（AK）說：「紅館係一個發夢嘅地方，希望有好好嘅體驗。」眾人在記者會後受訪，隊長楊樂文（Lokman）說：「今次我哋開四面台，暫時未知入座率係幾多。（加場？）呢樣梗係唔拘啦！我哋今次做多啲團體嘅嘢。」AK笑說︰「我哋第一年出道開演唱會嘅時候，基本上得一隻自己歌《一秒間》，希望今次唱多啲我哋自己嘅作品。」

李駿傑曬蘋果肌

 

ERROR成員何啟華笑指鏡仔在新歌《Innerspace》的造型，是向他的《造星》參賽look致敬。（資料圖片）


　　提到「六壯士」成員去年在九展個唱半裸曬肌，今次11子搞笑表示要推舉李駿傑做紅館「肌肉擔當」:「Jeremy會唱自己隻歌《半》，同埋會半裸，但唔知裸上半身定下半身。」Jeremy尷尬笑說︰「咁我露半塊面得唔得？一係露蘋果肌。」身形健碩的Ian去年無份騷肌，問他今年會否「還債」？他說︰「我就應該唔會，因為我已經安排自己唱嘅歌重新編曲，感覺唔太啱半裸。唔一定用裸露做賣點嘅，做好表演已經足夠。」

　　另外，有指「爵屎（Edan粉絲）」對於偶像在《CHILL CLUB》頒獎禮上只得新人銀獎、爭輸MC張天賦而大感不滿，Edan說：「其實大家誤會咗，電視個票數表其實唔係講緊我得咗幾多票，我有幾多票我自己都唔知，同埋公司唔會造馬！」至於張敬軒認為在男歌手獎輸給盧瀚霆（Anson Lo）是心服口服，Anson Lo謙虛說：「軒仔一直好照顧同欣賞我哋，其實有前輩肯提到MIRROR個名，我哋已經好開心，多謝佢。」

姜濤AK自爆畏高

　　12子昨日亦接受商台《叱咤樂壇》訪問，提到演唱會想有甚麼環節，姜濤和AK坦言有畏高，希望不用像去年九展演唱會般要坐飛船。不過王智德（Alton）笑言難得在紅館開騷，當然「有咁高得咁高」，AK聞言無奈笑說：「惟有加多兩條安全帶。」

轉載自: 晴報

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