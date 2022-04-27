廣告收益上繳2歲囝囝 陳山聰︰我幫佢袋住先

【晴報專訊】陳山聰近日挾無綫劇《金宵大廈2》的熱潮，廣告一單接一單。昨日山聰拍攝健康食品廣告，他笑言廣告酬勞都會收歸快將兩歲的寶貝仔陳霆軒（Jaco），現時只是代兒子「袋住先」，果然是廿四孝爸爸。

山聰希望疫情盡快減退，人人有工開。



陳山聰昨日穿上一身輕巧便服拍攝廣告，問這次廣告酬勞是否滿意？他笑笑口表示︰「OK啦，都唔係我袋㗎啦，都係阿仔袋，我都係代佢袋住先咋。」他指自從組織家庭後，生活變得更有動力，凡事都會以囝囝行先。山聰說︰「會諗囝囝嘅生活同將來，所以今次收益都係全數撥捐陳霆軒小朋友，但係開心同感恩嘅，（今次）都係《金宵大廈2》帶挈咗一個好感恩嘅收穫。（多咗其他收穫？）之前有商場搵我拍嘢，依家又有廣告，希望各行各業都開始復甦啦！」

山聰經常陪囝囝玩耍，享受親子時光。（IG圖片）



預告《金宵2》結局有彩蛋



至於會否父子檔拍廣告？山聰笑指︰「我問下我大佬（兒子Jaco）肯唔肯先，或者試下搵胡定欣同佢拍應該OK，佢哋好friend。」山聰又透露早前因疫情與兒子相處了四個月，發現囝囝長大不少，他開心表示︰「以前叫佢戴口罩，佢好快就扯落嚟，但依家佢一出街，自動自覺攞口罩戴；同佢去公園，知道要影相又會自己扯低口罩，擺埋甫士笑晒口。佢搶我鏡唔係今時今日嘅事，由出世到依家都搶我鏡，但多謝大家對佢嘅愛戴。」



《金宵2》本周迎來結局篇，山聰大感不捨︰「結局會有少少彩蛋，個彩蛋仲係令人意想不到嘅，希望會掀起少少高潮。大家記得上一輯個結局嘅話，李施嬅係遇到一個飛機師嘅陳山聰，今次會係點呢？大家睇就知。」