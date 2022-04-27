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27/04/2022

無聲殺手 | 卵巢癌大多晚期確診、復發率達85%！標靶藥費數十萬，團體促納資助範圍

#健康小tips #健康 #卵巢癌 #癌症 #復發 #標靶藥 #婦科 #血管新生抑制劑 #PARP蛋白抑制 #抗癌
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　　卵巢癌是本港第6位婦科常見癌症，更是女士「無聲殺手」，約80%患者至晚期才確診，高達85%人會復發，有患者30歲已發病，更有人曾3度復發。有婦科腫瘤科專科醫生指出，臨床數據指標靶藥有助延長患者無惡化存活期，但需持續用藥，費用不菲，有關注團體建議政府將標靶藥納入藥物名冊資助範圍。

 

謝嘉瑜醫生指，卵巢癌患者若能在手術及化療後馬上用標靶藥作維持治療，可望減低復發機會。

 

　　卵巢深埋盆腔，難靠一般檢查發現異常。婦科腫瘤科專科醫生謝嘉瑜指，卵巢癌成因未明，相信與卵巢長期不斷排卵相關，有家族病史、基因突變、或屬「早來經、遲收經」者較高危。

 

　　謝續指，大部分患者屬高分化級別漿液性卵巢癌，病徵不明顯，約80%人直至晚期、癌症已擴散後才發現，縱使進行手術及化療等一綫治療，85%人仍會復發，且每次復發間距會不斷收窄，由首次復發中位數的18.2個月，逐步縮短至4個多月，致命率極高。

 

設計師33歲確診 幸獲資助用藥

 

　　香港醫護聯盟卵巢癌關愛組追蹤21名患者數據，發現逾半數人在50歲前發病，14%人確診時僅31至40歲。當中55%人曾復發，1人更曾復發3次。謝補充，臨床上最年輕患者僅10多歲，因化療未必能完全殺死癌細胞，部分潛藏癌細胞或在一次次化療中耐藥性增強，致患者更易更快復發。

 

　　原為平面設計師的黎小姐在33歲確診，她一直無病徵，直至確診前1個月食慾大減，體重急降15磅而察覺異常。「我很愛吃，但當時食1、2啖就飽，肚脹如懷胎9月，很不對勁。」她求診後始知有嚴重腹水，癌細胞已擴散至肺部外圍，經化療及手術後一度痊癒，惟1年半後復發兼擴散至腸，幸獲慈善機構資助使用口服標靶藥，現年39歲的她用藥3年來未再復發，「若無資助，2年藥費要50萬元，對經濟及心理壓力很重。」

 

 

標靶藥費達數十萬 促納資助範圍

 

　　謝指，本港現有「血管新生抑制劑」及「PARP蛋白抑制」兩類標靶藥可用，臨床數據顯示有助延長患者無惡化存活期，前者可延長4個月，後者更長達5.4個月至15.5個月不等。且後者為口服藥，病人可自行在家每日吃1、2次即可，對生活影響較少。惟相關藥物均需持續使用，一般會處方2年，若病人無嚴重副作用或無新數據顯示有害，會建議一直服用，「但藥費不菲，非人人可負擔。」

 

　　卵巢癌關愛組指，因復發患者服用標靶藥需自費，每月藥費高達3萬至5萬元，且坊間慈善機構資助多屬「封頂式」，病友仍需承擔數十萬藥費，有7成受訪病友因而考慮放棄維持治療，倡港府盡快將標靶藥納入藥物名冊資助範圍。

 

 

轉載自: 晴報

 

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