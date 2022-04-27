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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

27/04/2022

90後疫市創業！曾為《尚氣》拍宣傳片！製片、營銷一條龍，與中小企互助建微型創作生態圈！

#中小企 #影片製作 #市場營銷 #數碼營銷 #管理 #回本 #創業 #職場 #市場推廣
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　　來自不同專業範疇的4位90後，抱着「與其等，倒不如自己搵機會」的心態，在2020年末疫市創業，成立兼顧影片製作及市場推廣的公司，首先為中小企創作，盼彼此能在疫市中自救。公司成立不足1年，團隊已由4人增至近30人，今年亦計劃招聘新成員。

 

　　一場突如其來的新冠疫情，令本港多個行業陷於停滯，不少有心人積極想方法與中小企發揮優勢，展現互助精神。

 

影片製作兼市場推廣公司Media Studio創辦人（左起）陳嘉榮、陸蕙茵、葉朗生與嚴軍表示，期望憑着團隊的拼勁和創意在疫市創業，與中小企互助。（受訪者提供圖片）

 

　　影片製作兼市場推廣公司Media Studio創辦人嚴軍（Grant）、葉朗生（Angus）、陳嘉榮（Indy）、陸蕙茵（Vivian）表示，他們原本份別從事拍片、資訊科技（IT）、動畫特效、市場營銷工作，一直期望「趁後生」以及在未有太大家庭負擔時創業。雖然碰巧遇上疫情，市場氣氛轉差，但他們反而認為：「要在此逆境走到最前綫，了解企業的需要，憑着團隊的拼勁和創意，與中小企發揮優勢互助。」4人決定投入約5萬元，花約數星期租下辦公室及購置簡單家具，加上本身已有的器材，在2020年11月開業。

 

　　有見當時市況動盪，不少中小企面臨生意轉差甚至有結業危機，他們坦言，初期都是以「只要幫助有需求的商戶，不介意蝕住做」的拼勁來創業，接受第一關挑戰。他們指，由於彼此擁有不同專業範疇知識，故定位提供「一條龍」服務，包括數碼營銷、拍攝及製作宣傳影片內容、動畫及特效後製等，讓商戶因應需求選擇，度身訂造方案。

 

累積作品+口碑 獲得生意

 

　　明白商戶在增加數碼營銷方面的開支較為審慎，他們亦決定針對的推出較廉價全方位服務，與商戶一同度過難關。Grant透露，當時只有4人分工合作提供的全方位服務：「每月大約3,000元，包括拍片、剪片、構思如何在社交媒體出Post等。而各人都互相了解各崗位工作，可以在有需要時互相補位，盡力幫這些商戶谷生意。」

 

該公司在短短半年內，靠口碑宣傳獲得不同商業機會，早前更協助梁朝偉主演的Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》拍攝宣傳片。（受訪者提供圖片）

 

　　由於創業初期尚未有知名度可言，難以「搵客」，他們笑言，進駐共享辦公室後，便首先從身邊網絡入手宣傳，包括走到不同中小企房間敲門，詢問其是否需要數碼營銷等服務。逐漸累積Profolio（作品集）以及靠口碑宣傳，他們亦透過客人之間的商業網絡獲得更多生意，在半年內回本。

 

　　然而去年初，在投資新辦公室的同時，遇上新一波疫情，一度令他們面臨經營危機。Indy表示，由於團隊規模不斷擴大，團隊成員甚至要擠在梳化上工作，於是決定提前半年實現辦公室搬遷大計。「當時計劃由200呎的共享辦公室，搬到分別約為1,800呎及1,400呎的辦公室。」

 

憑低價策略 即日完工吸客

 

　　怎料新一波疫情爆發，他們需要更努力「跑數」來支付全體成員的薪金，保證員工疫市有糧出。Vivian稱，即使市場停下來，他們也不能停下。在疫情爆發後兩星期內，積極以低價策略，甚至即日完成影片製作來吸客，包括幫助不少在疫市下深受打擊的行業，如健身行業、髮型屋等，結果在不停「趕Deadline」製作、方案價低量多的情況下，成功解困。

 

 

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