【美股篇】黃偉康：美股科技股業績前瞻！蘋果業績是納指最後希望？

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

隔晚美股大跌，當中納斯達克綜合指數跑輸大市，跌幅達近4%，標普500指數亦失守4200關。俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數抽升24%至33.5，如何解讀近期美股的恐慌情緒？Alphabet(GOOGL)首季少賺8%，差過市場預期，俄烏戰爭影響歐洲的廣告收入。環球經濟前景仍未明朗，公司年內業績難寄予厚望？Meta(FB)、Amazon(AMZN)、Apple(AAPL)將於今明兩日公布業績，當中，市場憧憬蘋果公布千億美元回購計劃，能否成為科技股的「最後希望」？

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