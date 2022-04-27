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27/04/2022

想旅行，必須買旅遊保？

#理財 #新冠肺炎 #旅遊保險 #入境要求
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，見到今日文章的標題，是否覺得有點怪？因為旅遊保險不是強制性的保險，我自己不買，有事就自己保自己，應該沒有問題吧？

 

　　但原來，自從新冠肺炎大流行之後，如果想出門，有些國家是要求旅客必須有一份可保新冠肺炎的醫療保險，可以是旅遊保險，也可以是自己的個人醫療保險。

 

　　對大部分港人來說，出門前買一份旅遊保險已經是例行公事，但問題是，到底現在的旅遊保險保不保新冠肺炎？昨日看到保險索償投訴局公布的2021年投訴個案，當中就有些涉及新冠疫情的。

 

　　我的姊妹Mandy在港悶了兩年之後，眼見部分國家已經放寛入境限制，現在只剩回港時仍要隔離七天，但她認為可以接受，所以已經不斷上網找資料，準備訂機票去泰國享受陽光與海灘。

 

iStock

 

　　聽到昨日的新聞，知道有些旅遊保險仍不保新冠肺炎，她感到有點奇怪，因為據她所知，如果要去泰國，旅客必須提供一份可保Covid 19的醫療保險，保額還要有10萬美元或以上。

 

　　如果旅遊保險仍不保Covid 19，她又何來保單證明？

 

　　「究竟現在的旅遊保是否保Covid 19？」Mandy問我。

 

　　「整體來說，很多保險公司都更新了她們的旅遊保內容，大致上是會保障Covid 19的。不過，要注意的是，主要是保障旅遊期間感染Covid的住院費用，以及回港後的治療費用。又或者，萬一因為染疫而在當地去世，牽涉的運返費用。至於因為疫情導致的旅程延誤或中斷，則未必每一張保單都受保，主要原因仍然是Covid 19已經是全球已知的疫情。」

 

　　「這樣已經可以滿足入境要求？」

 

　　「我理解是的。」

 

　　「那我就安心了，因為這才是旅遊保的主菜，但當然，如果能夠保闊一點，尤其是可保因為疫情導致的航班延誤，以至提早終止行程就更好，因為世事難料嘛！」

 

　　「妳可向不同保險公司查問一下，我知道，有些旅遊保已經可以指定保障出發前或旅程中，因為自己或直系親屬感染Covid 19而被迫中斷或取消行程，導致的損失，又或者在旅程中因感染而要隔離的損失。但要記住，是因為剛才我說的特定原因才受保的。」

 

　　「那好，但如果我因為擔心目的地國家的疫情，最後想取消行程，也可以受保嗎？因為現在部分國家的疫情仍然反覆。」

 

　　「其實，大部分保險公司的做法是，容許客人把該次旅遊保的出發日期，延後大約半年，即是半年內都可以再用到那份旅遊保呢！」

 

　　「嗯，原來如此！等我上網找些資料吧！」

 

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

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