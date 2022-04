在香港品嘗烏克蘭家鄉菜式：正宗羅宋湯、煎手工薯餅、基輔炸雞扒！有一種良知叫捍衛正宗飲食文化

2022年的上半年,雖然我們仍然未能如常出外旅遊,卻學會了世上有一個地方叫做烏克蘭,還對其人民與局勢感到非常關心........

香港不少有心人都對烏克蘭表示支持,還設法把捐款送到當地有需要人士手上,作為香港首間提供烏克蘭菜式的東歐餐廳 Ivan The Kozak,也在社交平台上表達對祖國的關心和傷痛,還出post提議各界怎樣有效地對烏克蘭作出協助,引來很多顧客的慰問和關注,不其然亦帶動了人流和生意,令這家開業了逾廿年的小眾路線食肆重新回到焦點。

最想不到的,是較早前餐廳上下對烏克蘭的聲援,惹來批判,對於烏克蘭店員擔心祖國也被責難,店主只能公開表示無奈和不解,只不過焉知非福,Ivan The Kozak立即生意大大提升,差不多天天都達至fully booked,連在疫情最嚴重的期間都一枱難求,成為逆市中的一支奇葩。





烏克蘭正處於水深火熱,Ivan The Kozak也很清晰地表達心中想法。

餐廳門外的牆壁,讓香港人表達對烏克蘭的支持,也抒發對世界和平和自由的渴求。

門外的烏克蘭鬍鬚爸爸塑像,有點像鎮店之寶,似是由開店到現在都與香港人共存。

店內以紅色為主調,充滿著傳統東歐的情調,並帶點懷舊之感。

這個放有各式烏克蘭精品擺設的角落,應該是用膳廳最cozy的地方。

我也是在這個火紅時間去光顧Ivan The Kozak的顧客,記得上一次去這餐廳,是至少廿年前,該餐廳開幕不久的時候,當時我在某暢銷周刊工作,到Ivan The Kozak做美食採訪故事,店主就是娶了烏克蘭老婆的香港人Ivan。當時都覺得這餐廳的菜式路線,在香港市場來說是比較另類,眼見中環Soho區的食肆easy come easy go,不禁懷疑這餐廳怎樣長期走下去。

但事實證明,Ivan The Kozak捱得到,近半年更是「回春」走勢凌厲,還吸引到全新的年輕顧客,可見有時自己有多努力,也要看看大環境的風向。





餐單既是用來點菜,也是傳達正向訊息,說到底,美食與良知是可以並存,甚至可透過對美食的支持,把良知力量廣傳開去。

「信念是刀槍不入的」,令人想到烏克蘭現時的環況,不其然傷感起來。

生於基輔、長於香港的Victoria,是Ivan The Kozak的第二代掌舵人,說得一口流俐的廣東話。

